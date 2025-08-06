ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Pilates: 3 ασκήσεις που γυμνάζουν και δυναμώνουν τα πόδια σας

Ευ Ζην
Pilates: 3 ασκήσεις που γυμνάζουν και δυναμώνουν τα πόδια σας
Freepik
Εύη Μακαβέλου
Τετάρτη, 06/08/2025 - 06:25

Ενισχύστε τη δύναμη των ποδιών με απλές, αποτελεσματικές ασκήσεις στο pilates.

Το pilates είναι γνωστό για τη βελτίωση της ευελιξίας, της δύναμης και της ισορροπίας, ειδικά στα πόδια και τον κορμό. Εστιάζει στην εστιασμένη κίνηση και στην απόλυτη συγκέντρωση, βοηθώντας στη σύνδεση μυαλού και σώματος, που αποτελεί τη βάση για σταθερότητα και λειτουργική δύναμη.

Παρακάτω παρουσιάζονται τρεις κινήσεις που μπορείτε να ενσωματώσετε εύκολα σε κάθε πρόγραμμα γυμναστικής, ακόμη και στο σπίτι. Αυτές οι ασκήσεις βοηθούν στο χτίσιμο μυϊκής αντοχής, βελτιώνουν τη σταθερότητα και τη στάση του σώματος, και ενδυναμώνουν τα πόδια σας.

Κυκλικές κινήσεις ποδιών

Ξαπλώστε ανάσκελα με τα χέρια σας στα πλάγια και σηκώστε το ένα σας πόδι ευθεία προς τα πάνω, κάνοντας αργούς κύκλους στον αέρα, πρώτα προς τη μια κατεύθυνση και μετά αντίθετα. Επαναλάβετε με το άλλο πόδι. Αν νιώθετε σφιγμένους οπίσθιους μηριαίους ή πόνο στη μέση, κρατήστε το πόδι που ακουμπά στο έδαφος ελαφρώς λυγισμένο. Για επιπλέον στήριξη του αυχένα, τοποθετήστε μια πετσέτα από κάτω και για ασταθή κορμό, κρατήστε τα χέρια σας ανοιχτά.

{https://www.youtube.com/watch?v=PfEVKPyFiFQ}

Πλάγια κίνηση ποδιού

Ξαπλώστε στο πλάι με το κεφάλι στο χέρι σας, σηκώστε το πάνω πόδι και κινήστε το αργά μπροστά και πίσω. Επαναλάβετε στην άλλη πλευρά. Για καλύτερη προστασία της μέσης, το κάτω πόδι μπορεί να είναι ελαφρώς λυγισμένο.

{https://www.youtube.com/watch?v=Go6UA7SHdoE}

Κυκλικές κινήσεις και των δύο ποδιών ταυτόχρονα

Ξαπλώστε ανάσκελα με τα χέρια στα πλάγια, σηκώστε και τα δύο πόδια, έτσι ώστε τα πέλματα να δείχνουν προς τα πάνω. κάμψτε ελαφρά τα γόνατα αν χρειάζεται και κάντε κύκλους ταυτόχρονα, πρώτα προς τη μία κατεύθυνση και μετά την άλλη. Κρατήστε τον κορμό σταθερό και επικεντρωθείτε στη σύνδεση μέσης και ποδιών. Επαναλάβετε από τρεις φορές σε κάθε κατεύθυνση.

{https://youtu.be/9gICl-5qnWE}

Αυτές οι ασκήσεις pilates θα σας βοηθήσουν όχι μόνο στη μυϊκή ενδυνάμωση, αλλά και στη βελτίωση του ελέγχου της κίνησης σας, προάγοντας καλύτερη στάση σώματος και μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμών.

