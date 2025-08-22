ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι αλλαγές στο σώμα σας αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα

Ευ Ζην
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι αλλαγές στο σώμα σας αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα
Freepik
Εύη Μακαβέλου
Παρασκευή, 22/08/2025 - 11:41

Πώς ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα μπορεί να αλλάξει το σώμα σας.

Αν προσπαθείτε να χάσετε βάρος, πιθανότατα έχετε ακούσει ότι η κατανάλωση περισσότερου νερού μπορεί να βοηθήσει. Μια πιο συγκεκριμένη στρατηγική είναι να πίνετε ένα γεμάτο ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα. Η απλή αυτή συνήθεια φαίνεται εύκολη, αλλά μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση από ό,τι φαντάζεστε. Μπορεί να σας εκπλήξει το πόσο ένα ποτήρι νερό μπορεί να επηρεάσει το σώμα σας και την όρεξή σας. Ας δούμε τι λέει η επιστήμη.

Πώς το νερό πριν το γεύμα επηρεάζει την όρεξη

Η θεωρία είναι ότι το στομάχι τεντώνεται όταν πίνετε νερό, στέλνοντας σήματα κορεσμού στον εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να σας κάνει να νιώσετε πιο χορτάτοι και να σταματήσετε να τρώτε νωρίτερα. Σύμφωνα με το Χάρβαρντ, η πείνα και η δίψα συχνά αλληλοεπικαλύπτονται, ειδικά στους μεγαλύτερους ενήλικες. Ωστόσο, οι αποδείξεις ότι το νερό από μόνο του μειώνει την πρόσληψη θερμίδων είναι περιορισμένες.

Πώς η δίψα μπερδεύει την πείνα σας

Μερικές φορές πηγαίνετε στην κουζίνα για να φάτε κάτι, νομίζοντας ότι πεινάτε, ενώ στην πραγματικότητα διψάτε. Αν συμβαίνει αυτό, η κατανάλωση νερού μπορεί να σας γλιτώσει από την πρόσληψη περιττών θερμίδων, προωθώντας την απώλεια βάρους με φυσικό τρόπο.

Ενυδάτωση και αδυνάτισμα μέσω άσκησης

Η σωστή ενυδάτωση βελτιώνει την απόδοση κατά την άσκηση, μειώνει τη μυϊκή κόπωση και ενισχύει την αντοχή. Αυτή η βελτιωμένη φυσική απόδοση μπορεί να συμβάλει στην απώλεια βάρους, αν και για τους περισσότερους ανθρώπους η επιπλέον κατανάλωση νερού πριν την άσκηση δεν φαίνεται να έχει μεγάλη άμεση επίδραση στην καύση λίπους.

Επιπλέον, η αντικατάσταση ροφημάτων με πολλές θερμίδες, όπως αναψυκτικά, με νερό μειώνει την πρόσληψη θερμίδων και υποστηρίζει σταδιακά τη μείωση βάρους. Το νερό είναι απαραίτητο για τη διάσπαση του λίπους και τη μετατροπή του σε ενέργεια, αλλά η επιστήμη δεν έχει αποδείξει ότι περισσότερα ποτήρια νερού οδηγούν σε σημαντική καύση λίπους.

Ενσωματώστε το νερό στην καθημερινότητά σας

Η συνήθεια να πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε ελαφρά την όρεξή σας και να υποστηρίξετε την απώλεια βάρους, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Παρά τα περιορισμένα στοιχεία, το νερό είναι ασφαλές, υγιεινό και εύκολο να ενσωματωθεί στην καθημερινότητά σας, ενισχύοντας την ενυδάτωση και την ευεξία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 22/08/2025 - 02:32

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ιαπωνική διατροφή:Το μυστικό ευεξίας και μακροζωίας
Ιαπωνική διατροφή:Το μυστικό ευεξίας και μακροζωίας 22 Αυγούστου 2025
Τι θα συμβεί στον μεταβολισμό σας αν πίνετε καφέ κάθε μέρα 21 Αυγούστου 2025
Τι θα συμβεί στον μεταβολισμό σας αν πίνετε καφέ κάθε μέρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Ανακαλούνται πάνω από 650.000 πλαστικές συσκευασίες με εμφιαλωμένο νερό

ΗΠΑ: Ανακαλούνται πάνω από 650.000 πλαστικές συσκευασίες με εμφιαλωμένο νερό

Επικαιρότητα
Harvard: Αναψυκτικό ή μπύρα; Τι είναι τελικά χειρότερο

Harvard: Αναψυκτικό ή μπύρα; Τι είναι τελικά χειρότερο

Μελέτες
Οι 10 βασικές προληπτικές εξετάσεις που χρειάζεστε μετά τα 50

Οι 10 βασικές προληπτικές εξετάσεις που χρειάζεστε μετά τα 50

Ευ Ζην
Harvard: Ο οδηγός για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή μέσω της διατροφής σας

Harvard: Ο οδηγός για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή μέσω της διατροφής σας

Ευ Ζην
Πάρκινσον: Πώς επηρεάζει το νευρικό σύστημα η ποιότητα του πόσιμου νερού

Πάρκινσον: Πώς επηρεάζει το νευρικό σύστημα η ποιότητα του πόσιμου νερού

Μελέτες
Γαστρεντερολόγος: Τι πρέπει να κάνετε πριν πιείτε καφέ για καλύτερη πέψη όλη μέρα

Γαστρεντερολόγος: Τι πρέπει να κάνετε πριν πιείτε καφέ για καλύτερη πέψη όλη μέρα

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προειδοποίηση ΕΟΦ για φυτικό συμπλήρωμα – Συνδέεται με επιδημία σαλμονέλωσης
Επικαιρότητα
04/03/2026 - 17:03
Ύπνος: Γιατί είναι τόσο σημαντικό να κοιμόμαστε 8 ώρες το βράδυ
Μελέτες
04/03/2026 - 16:41
Νέα μελέτη συνδέει τη μελατονίνη με την καρδιακή ανεπάρκεια
Μελέτες
04/03/2026 - 16:40
Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας: Η Novo Nordisk διοργανώνει το πρώτο WeightTalk Media Summit στο Λονδίνο
Επιχειρείν
04/03/2026 - 16:38
16 τρόποι να βάλετε τη φέτα στα καθημερινά σας γεύματα
Ευ Ζην
04/03/2026 - 16:06
ΗΠΑ: Ανακαλούνται πάνω από 650.000 πλαστικές συσκευασίες με εμφιαλωμένο νερό
Επικαιρότητα
04/03/2026 - 15:18
Πώς η διατροφή επηρεάζει τη συμπεριφορά των παιδιών – Τα πρόσθετα που συστήνεται να αποφεύγετε
Ευ Ζην
04/03/2026 - 14:52
Νέα Αριστερά: «Οι νεφροπαθείς της Αίγινας δεν μπορούν να μείνουν χωρίς αιμοκάθαρση»
Πολιτική Υγείας
04/03/2026 - 14:36
Όταν η ενημέρωση γίνεται βίωμα: Μια νέα προσέγγιση στην παχυσαρκία
Επικαιρότητα
04/03/2026 - 14:28
Προειδοποίηση FDA σε 30 εταιρείες τηλεϊατρικής που πωλούν μη εγκεκριμένα GLP-1
Φάρμακο
04/03/2026 - 14:18
Καρκίνος μαστού: Οι 6 παράγοντες του τρόπου ζωής που μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο
Μελέτες
04/03/2026 - 13:23
ΙΣΑ: Ημερίδα με θέμα «Πρόληψη, Υγεία, Ευεξία και Γυναίκες» στις 14 Μαρτίου
Επικαιρότητα
04/03/2026 - 13:13
4 Μαρτίου: Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας - Η παχυσαρκία συνδέεται με 13 τύπους καρκίνου
Επικαιρότητα
04/03/2026 - 12:48
Οι 6 τροφές που καλό είναι να μη βάζετε στην κατάψυξη
Ευ Ζην
04/03/2026 - 12:43
Πόσο θρεπτικό είναι το καλαμπόκι – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Ευ Ζην
04/03/2026 - 12:24
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας: Η πρόληψη απαιτεί θεσμική ενεργοποίηση του ρόλου των Επισκεπτών Υγείας
Επικαιρότητα
04/03/2026 - 11:26
Παχυσαρκία: Απογοητευτικά τα στοιχεία – Ραγδαία αύξηση της παχυσαρκίας στα παιδιά έως το 2040
Μελέτες
04/03/2026 - 11:16
Φάρμακα GLP-1: Μπορούν να θεραπεύσουν την ημικρανία; Τι έδειξε μελέτη
Μελέτες
04/03/2026 - 10:42
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας: Φάρμακα ή χειρουργείο για την αντιμετώπισή της;
Επικαιρότητα
04/03/2026 - 10:08
Συναισθηματική διαθεσιμότητα: Πόσο παρόντες είστε στη σχέση σας;
Ευ Ζην
04/03/2026 - 08:32
Λίπος στους γοφούς: Πώς θα το μειώσετε με σωστή άσκηση και διατροφή
Ευ Ζην
04/03/2026 - 06:43
Τα 4 όσπρια που έχουν περισσότερη πρωτεΐνη από ένα αυγό
Ευ Ζην
04/03/2026 - 06:27
Σοβαρές ελλείψεις στην παιδιατρική κλινική του Θριάσιου
Επικαιρότητα
04/03/2026 - 06:12
Harvard: Αναψυκτικό ή μπύρα; Τι είναι τελικά χειρότερο
Μελέτες
04/03/2026 - 06:00
Τα 3 σημάδια ότι το γάλα αμυγδάλου έχει χαλάσει, σύμφωνα με τους ειδικούς
Ευ Ζην
03/03/2026 - 21:39
Light βραδινό στο σπίτι: Τι να φάτε όταν δεν έχετε χρόνο
Ευ Ζην
03/03/2026 - 20:34
Είναι αλήθεια ότι οι άνδρες χρειάζονται περισσότερες θερμίδες από τις γυναίκες;
Ευ Ζην
03/03/2026 - 19:28
Οι συχνές ουρολοιμώξεις πενταπλασιάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
Μελέτες
03/03/2026 - 18:37
Οι 10 βασικές προληπτικές εξετάσεις που χρειάζεστε μετά τα 50
Ευ Ζην
03/03/2026 - 18:02
Συνεργασία Droplet Biosciences με Nvidia
Επιχειρείν
03/03/2026 - 17:48

ΔΗΜΟΦΙΛΗ