Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι αλλαγές στο σώμα σας αν πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα

Πώς ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα μπορεί να αλλάξει το σώμα σας.

Αν προσπαθείτε να χάσετε βάρος, πιθανότατα έχετε ακούσει ότι η κατανάλωση περισσότερου νερού μπορεί να βοηθήσει. Μια πιο συγκεκριμένη στρατηγική είναι να πίνετε ένα γεμάτο ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα. Η απλή αυτή συνήθεια φαίνεται εύκολη, αλλά μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση από ό,τι φαντάζεστε. Μπορεί να σας εκπλήξει το πόσο ένα ποτήρι νερό μπορεί να επηρεάσει το σώμα σας και την όρεξή σας. Ας δούμε τι λέει η επιστήμη.

Πώς το νερό πριν το γεύμα επηρεάζει την όρεξη

Η θεωρία είναι ότι το στομάχι τεντώνεται όταν πίνετε νερό, στέλνοντας σήματα κορεσμού στον εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να σας κάνει να νιώσετε πιο χορτάτοι και να σταματήσετε να τρώτε νωρίτερα. Σύμφωνα με το Χάρβαρντ, η πείνα και η δίψα συχνά αλληλοεπικαλύπτονται, ειδικά στους μεγαλύτερους ενήλικες. Ωστόσο, οι αποδείξεις ότι το νερό από μόνο του μειώνει την πρόσληψη θερμίδων είναι περιορισμένες.

Πώς η δίψα μπερδεύει την πείνα σας

Μερικές φορές πηγαίνετε στην κουζίνα για να φάτε κάτι, νομίζοντας ότι πεινάτε, ενώ στην πραγματικότητα διψάτε. Αν συμβαίνει αυτό, η κατανάλωση νερού μπορεί να σας γλιτώσει από την πρόσληψη περιττών θερμίδων, προωθώντας την απώλεια βάρους με φυσικό τρόπο.

Ενυδάτωση και αδυνάτισμα μέσω άσκησης

Η σωστή ενυδάτωση βελτιώνει την απόδοση κατά την άσκηση, μειώνει τη μυϊκή κόπωση και ενισχύει την αντοχή. Αυτή η βελτιωμένη φυσική απόδοση μπορεί να συμβάλει στην απώλεια βάρους, αν και για τους περισσότερους ανθρώπους η επιπλέον κατανάλωση νερού πριν την άσκηση δεν φαίνεται να έχει μεγάλη άμεση επίδραση στην καύση λίπους.

Επιπλέον, η αντικατάσταση ροφημάτων με πολλές θερμίδες, όπως αναψυκτικά, με νερό μειώνει την πρόσληψη θερμίδων και υποστηρίζει σταδιακά τη μείωση βάρους. Το νερό είναι απαραίτητο για τη διάσπαση του λίπους και τη μετατροπή του σε ενέργεια, αλλά η επιστήμη δεν έχει αποδείξει ότι περισσότερα ποτήρια νερού οδηγούν σε σημαντική καύση λίπους.

Ενσωματώστε το νερό στην καθημερινότητά σας

Η συνήθεια να πίνετε ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε ελαφρά την όρεξή σας και να υποστηρίξετε την απώλεια βάρους, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Παρά τα περιορισμένα στοιχεία, το νερό είναι ασφαλές, υγιεινό και εύκολο να ενσωματωθεί στην καθημερινότητά σας, ενισχύοντας την ενυδάτωση και την ευεξία.