Εμβόλιο γρίπης: Τα 3 πράγματα που πρέπει να αποφύγετε μόλις το κάνετε

Τι συνιστάται να αποφεύγετε μόλις κάνετε το εμβόλιο κατά της γρίπης .

Οι εμβολιασμοί κατά της γρίπης στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών συνιστά τη χορήγηση του εμβολίου σε διάφορες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, οι έγκυες και τα άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι σημαντική, καθώς μπορεί να μειώσει στο μισό ή και περισσότερο τον κίνδυνο να νοσήσετε. Όμως, όπως δείχνουν οι έρευνες, ορισμένες επιλογές πριν και μετά τον εμβολιασμό μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητά του ή/και να αυξήσουν τον κίνδυνο παρενεργειών.

Παυσίπονα

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, μελέτες έχουν δείξει ότι αντιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως η ιβουπροφαίνη, μπορεί να αποδυναμώσουν την αντίδραση του οργανισμού, εμποδίζοντας τη δημιουργία των αντισωμάτων που χρειάζεστε για να προστατευθείτε.

Η παρακεταμόλη θεωρείται γενικά ασφαλής για την ανακούφιση ήπιων ενοχλήσεων, όπως πόνος στο χέρι ή χαμηλός πυρετός. Οι γιατροί, ωστόσο, συμβουλεύουν να μην την πάρετε προληπτικά πριν από το εμβόλιο, γιατί ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού.

Όπως τόνισε ο καθηγητής Zhang, που ηγήθηκε μελέτης σχετικά με τα παυσίπονα: «Να χρησιμοποιείτε την παρακεταμόλη μόνο όταν πραγματικά χρειάζεται και όχι συνεχώς, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, ειδικά αν παίρνετε καθημερινά τη μέγιστη δόση. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή μετά τα 65».

Το μήνυμα των γιατρών είναι σαφές: χρησιμοποιείτε παυσίπονα μόνο όταν τα χρειάζεστε και πάντα στη χαμηλότερη δυνατή δόση.

Σημειώνουμε ότι οι πραγματικοί κίνδυνοι από τον υψηλό πυρετό μπορεί να είναι μεγαλύτεροι από το θεωρητικό ρίσκο που ενέχει η λήψη της παρακεταμόλης. Σε περίπτωση, λοιπόν, που εμφανίσετε πόνο ή πυρετό μετά το εμβόλιο θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το γιατρό σας, ο οποίος θα σας συμβουλέψει ανάλογα με την περίσταση και το ιστορικό σας.

Αλκοόλ

Το αλκοόλ είναι ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να σας κάνει να νιώσετε χειρότερα μετά τον εμβολιασμό.

Ένα ποτήρι κρασί δεν προκαλεί πρόβλημα, αλλά η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και μειώνει την ικανότητα των λευκών αιμοσφαιρίων να καταπολεμούν τις λοιμώξεις.

Αυτό μπορεί να αυξήσει την κόπωση, τους μυϊκούς πόνους και τον ερεθισμό στο σημείο της ένεσης, ενώ παράλληλα σας κάνει πιο ευάλωτους σε άλλες ιώσεις.

Επιπλέον, το αλκοόλ δρα ως διουρητικό, προκαλώντας αφυδάτωση. Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι η αφυδάτωση μπορεί να καθυστερήσει την παραγωγή αντισωμάτων, μειώνοντας ελαφρά την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.

Υπερβολική άσκηση

Η άσκηση είναι ένας ακόμη παράγοντας που πρέπει να λάβετε υπόψη. Οι ειδικοί συνιστούν να αποφύγετε την έντονη γυμναστική για μία-δύο ημέρες μετά τον εμβολιασμό, γιατί μπορεί να εντείνει την κόπωση και τους πονοκεφάλους.

Αντίθετα, η ήπια δραστηριότητα φαίνεται να έχει ευεργετικό αποτέλεσμα.

Έρευνα του 2022 έδειξε ότι όσοι περπάτησαν γρήγορα, έκαναν τζόκινγκ ή ποδηλασία για περίπου 90 λεπτά μετά το εμβόλιο παρήγαγαν περισσότερα αντισώματα σε σχέση με όσους δεν ασκήθηκαν, χωρίς να εμφανίσουν περισσότερες παρενέργειες.