Εύκολη και υγιεινή συνταγή για «βούτυρο» με γεύση μηλόπιτα

Ευ Ζην
Εύκολη και υγιεινή συνταγή για «βούτυρο» με γεύση μηλόπιτα
Deborah Rainford / Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 10/10/2025 - 19:14

Η συνταγή για να φτιάξετε ένα υγιεινό spread με μήλα, βούτυρο και λίγη ζάχαρη.

Εάν αναζητάτε ένα γλυκό αλλά θρεπτικό spread με λαχταριστή γεύση και φθινοπωρινό άρωμα, τότε αυτή η εύκολη συνταγή για «βούτυρο» με γεύση μηλόπιτα είναι για εσάς.

Δοκιμάστε το πάνω σε μια φέτα φρυγανισμένο ψωμί ολικής άλεσης και απολαύστε μια γλυκιά «αμαρτία» με λίγες θερμίδες, αλλά πολλές βιταμίνες και φυτικές ίνες!

Συνταγή για εύκολο spread με γεύση μηλόπιτα

Υλικά

  • 1½ κουταλάκι του γλυκού ανάλατο βούτυρο, συν ½ φλιτζάνι μαλακό βούτυρο
  • 1 μέτριο γλυκό μήλο (π.χ. ποικιλίας Fuji), καθαρισμένο από τα κουκούτσια και κομμένο σε λεπτές φέτες
  • 2 κουταλιές της σούπας νερό
  • 2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη (πατημένη)
  • 1 κουταλάκι του γλυκού τριμμένη κανέλα
  • ¼ κουταλάκι του γλυκού ξύσμα λεμονιού
  • ¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Εκτέλεση

  • Λιώστε 1½ κουταλάκι του γλυκού βούτυρο σε ένα μεσαίο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά.
  • Προσθέστε τις φέτες μήλου και 2 κουταλιές νερό. Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι τα μήλα να αρχίσουν να λιώνουν και το νερό να εξατμιστεί, περίπου 4-6 λεπτά.
  • Προσθέστε την καστανή ζάχαρη και την κανέλα και συνεχίστε να ανακατεύετε μέχρι η ζάχαρη να πήξει και τα μήλα να γίνουν πολύ μαλακά, για 3-4 λεπτά ακόμη.
  • Απομακρύνετε από τη φωτιά και προσθέστε το ξύσμα λεμονιού και το αλάτι. Αφήστε το μείγμα να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου, περίπου για 12 λεπτά.
  • Μεταφέρετε το μείγμα μήλων σε μικρό επεξεργαστή τροφίμων.
  • Προσθέστε το υπόλοιπο ½ φλιτζάνι μαλακό βούτυρο και χτυπήστε μέχρι τα μήλα να πολτοποιηθούν καλά και να ενσωματωθούν πλήρως, περίπου για 1 λεπτό.

Διατροφική αξία ανά μερίδα (1 κουταλιά της σούπας)

  • Θερμίδες: 60
  • Λιπαρά: ~5 γρ. (εκ των οποίων ~3 γρ. κορεσμένα)
  • Υδατάνθρακες: ~2 γρ. (εκ των οποίων ~1,5 γρ. σάκχαρα)
  • Φυτικές ίνες: ~0,2 γρ.

