Η καλύτερη ώρα για να πίνετε καφέ για απώλεια βάρους

Ο καφές είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα παγκοσμίως, γνωστός για την περιεκτικότητά του σε καφεΐνη, αντιοξειδωτικά και φυτοχημικές ενώσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, τον μεταβολισμό και τα επίπεδα ενέργειας. Έρευνες δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ μπορεί να προσφέρει οφέλη για την καρδιά, το ήπαρ και το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ παράλληλα φαίνεται να συμβάλλει στη ρύθμιση του σωματικού βάρους.

Ωστόσο, η σχέση μεταξύ καφέ και απώλειας βάρους δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Ορισμένα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ο καφές μπορεί να επηρεάζει θετικά τον μεταβολισμό, την καύση λίπους και την όρεξη, χωρίς όμως να αποτελεί από μόνος του «λύση» για απώλεια βάρους. Μάλιστα, φαίνεται ότι δεν παίζει ρόλο μόνο η ποσότητα, αλλά και η χρονική στιγμή που τον καταναλώνετε.

Πώς ο καφές επηρεάζει την απώλεια βάρους

Σύμφωνα με το Health, ο καφές και τα συστατικά του φαίνεται πως συμβάλλουν στη μείωση ή τη διατήρηση του βάρους με διάφορους τρόπους:

Μείωση του σωματικού λίπους: Η μέτρια κατανάλωση καφέ (1 έως 7 φλιτζάνια την εβδομάδα) έχει συσχετιστεί με μικρότερη ποσότητα συνολικού σωματικού λίπους, λίπους στον κορμό και σπλαχνικού λίπους, δηλαδή του πιο επιβαρυντικού λίπους που συγκεντρώνεται βαθιά στην κοιλιά.

Μείωση της όρεξης: Ο καφές μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ανθρώπους να διατηρούν χαμηλότερο σωματικό βάρος και λιγότερο λίπος, πιθανότατα επειδή επηρεάζει το αίσθημα της πείνας. Ειδικά όταν πίνεται πριν από τα γεύματα, μπορεί να μειώσει την όρεξη.

Αύξηση της καύσης θερμίδων: Ο καφές μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να καίει ελαφρώς περισσότερες θερμίδες, αυξάνοντας τον βασικό μεταβολικό ρυθμό, δηλαδή τις θερμίδες που καίγονται σε κατάσταση ηρεμίας. Η καφεΐνη συμβάλλει επίσης στη διάσπαση του λίπους.

Παρόλα αυτά, ο καφές από μόνος του δεν αρκεί για να επιτευχθεί απώλεια βάρους. Η ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα, πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, καθώς και η μείωση της συνολικής πρόσληψης θερμίδων, είναι πολύ πιο σημαντικά για τη ρύθμιση του βάρους και τη διατήρηση ενός υγιούς σώματος.

Παίζει ρόλο η ώρα που πίνετε καφέ;

Κάποιες έρευνες δείχνουν ότι η χρονική στιγμή κατανάλωσης της καφεΐνης μπορεί να επηρεάσει άλλες λειτουργίες ή συνήθειες που στηρίζουν τη διαχείριση του βάρους.