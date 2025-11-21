ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τι σημαίνει όταν σάς γλείφει ο σκύλος σας

Ευ Ζην
Τι σημαίνει όταν σάς γλείφει ο σκύλος σας
James Barker / Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 21/11/2025 - 15:12

Για ποιο λόγο σάς γλείφει ο σκύλος σας;

Εάν έχετε σκύλο, το πιθανότερο είναι ότι το αγαπημένο σας κατοικίδιο προσπαθεί να σάς γλείψει σε καθημερινή βάση. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτός είναι ο τρόπος του σκύλου τους να εκφράσει την αγάπη και τη στοργή του, ωστόσο σύμφωνα με τους ειδικούς, οι πιθανοί λόγοι είναι πολλοί.

«Οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει ότι τα κουτάβια γλείφουν το πρόσωπο και το ρύγχος της μητέρας τους όταν εκείνη επιστρέφει στη φωλιά μετά το κυνήγι, για να την κάνουν να αναμασήσει την τροφή», εξήγησε στο American Kennel Club η Alexandra Horowitz, επικεφαλής του Horowitz Dog Cognition Lab στο Barnard College του Πανεπιστημίου Columbia.

Αντίστοιχα, ο σκύλος σας μπορεί απλώς να πιστεύει ότι έχετε ωραία γεύση. Η ειδική στη συμπεριφορά των ζώων Mary Burch επεσήμανε ότι το ανθρώπινο δέρμα είναι ελαφρώς αλμυρό, ιδιαίτερα μετά την εφίδρωση από άσκηση. Συνεπώς, τα γλειψίματα μπορεί να έχουν περισσότερο να κάνουν με την αναζήτηση αλατιού παρά με την εκδήλωση αγάπης. Η Horowitz πρόσθεσε ότι, αν ο σκύλος σας προτιμά να σας γλείφει το πρόσωπο, αυτό συνήθως συμβαίνει μετά από ένα νόστιμο γεύμα.

Ωστόσο, υπάρχουν και ενδείξεις ότι το γλείψιμο είναι πράγματι ένδειξη στοργής. Η Horowitz τόνισε ότι, παρότι ξεκίνησε ως συμπεριφορά αναζήτησης τροφής, σήμερα έχει εξελιχθεί σε τελετουργικό χαιρετισμού για πολλούς σκύλους. Ορισμένα άγρια είδη του γένους των σκύλων γλείφουν τα μέλη της αγέλης για να τα καλωσορίσουν όταν επιστρέφουν. Έτσι, τα καθημερινά «φιλιά» του σκύλου σας μπορεί πράγματι να δείχνουν ότι είναι χαρούμενος που σας βλέπει.

«Το γλείψιμο μπορεί να είναι ένδειξη αγάπης», εξήγησε η Burch. «Μπορεί επίσης να δίνει στον σκύλο μια αίσθηση ασφάλειας και άνεσης, όπως όταν τον έγλειφε η μητέρα του στη γέννα».

Πότε το γλείψιμο ενός σκύλου γίνεται πρόβλημα

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το γλείψιμο είναι ακίνδυνο και αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης του σκύλου. Η Burch ανέφερε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας πως πρόκειται για ένδειξη κυριαρχίας, αφού συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

«Μία θεωρία λέει ότι το γλείψιμο είναι ένδειξη υποταγής», εξήγησε. «Η ιδέα είναι ότι οι πιο υποτακτικοί σκύλοι γλείφουν τα πιο κυρίαρχα μέλη της αγέλης.»

Ωστόσο, υπάρχουν και φορές που το γλείψιμο υποδηλώνει κάτι πιο σοβαρό. Αν ο σκύλος σας γλείφει υπερβολικά τον εαυτό του, εσάς ή αντικείμενα, σε βαθμό που θυμίζει εμμονική συμπεριφορά, αυτό μπορεί να αποτελεί σημάδι άγχους, πλήξης ή πόνου. Το επίμονο γλείψιμο μπορεί επίσης να συνδέεται με αλλεργίες ή άλλα προβλήματα υγείας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ