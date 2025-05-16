ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Όταν η ιατρική κάνει θαύματα - Το πρώτο μωρό στον κόσμο που έλαβε εξατομικευμένη γονιδιακή θεραπεία

Μελέτες
Όταν η ιατρική κάνει θαύματα - Το πρώτο μωρό στον κόσμο που έλαβε εξατομικευμένη γονιδιακή θεραπεία
CHILDREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Παρασκευή, 16/05/2025 - 11:49

Ανοίγει ο δρόμος για τη θεραπεία ασυνήθιστων γενετικών ασθενειών.

Ένα βρέφος μόλις 9,5 μηνών με μία σπάνια γενετική πάθηση ξεπέρασε ένα δύσκολο πρόβλημα υγείας λαμβάνοντας εξατομικευμένη γονιδιακή θεραπεία. Την ιστορία παρουσιάζουν οι New York Times.

Η Kyle και ο Nicole Muldoon πήραν τα άσχημα νέα για τον γιο τους, KJ όταν ήταν μόλις μιας εβδομάδας. Είχε μια σπάνια γενετική διαταραχή, την ανεπάρκεια CPS1, που επηρεάζει μόνο ένα στα 1,3 εκατομμύρια μωρά. Αν επιβίωνε, θα είχε σοβαρές νοητικές και αναπτυξιακές δυσλειτουργίες και τελικά θα χρειαζόταν μεταμόσχευση ήπατος.

ιατρικο θαυμα

(Πηγή: Children's Hospital of Philadelphia)

Τα μισά από τα μωρά με τη συγκεκριμένη διαταραχή πεθαίνουν την πρώτη εβδομάδα της ζωής τους. Οι γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφειας προσέφεραν στους Muldoons παρηγορητική φροντίδα για το μωρό τους, και μια ευκαιρία να εγκαταλείψουν τις επιθετικές θεραπείες ενόψει μιας δυσοίωνης πρόγνωσης.

«Τον αγαπούσαμε και δεν θέλαμε να υποφέρει», είπε η κα Muldoon. Αλλά αυτή και ο σύζυγός της αποφάσισαν να δώσουν στον KJ μια ευκαιρία. Έτσι, ο KJ έγραψε τη δική του ιστορία. Το μωρό, τώρα 9 ½ μηνών, έγινε ο πρώτος ασθενής που υποβλήθηκε σε μια εξατομικευμένη θεραπεία γονιδιακής επεξεργασίας, σύμφωνα με τους γιατρούς του. Έλαβε μια έγχυση φτιαγμένη ειδικά για αυτόν και σχεδιασμένη να διορθώσει την μετάλλαξή του.

Οι ερευνητές που ηγήθηκαν της προσπάθειας θεραπείας του KJ αναμένεται να παρουσιάσουν την εργασία τους στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας. Δημοσιεύεται επίσης στο New England Journal of Medicine.

Ο αντίκτυπος της θεραπείας ξεπερνά κατά πολύ την περίπτωση του KJ, δήλωσε ο Δρ. Peter Marks, ο οποίος ήταν αξιωματούχος της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) που επέβλεπε τη ρύθμιση της γονιδιακής θεραπείας μέχρι που πρόσφατα παραιτήθηκε λόγω διαφωνιών με τον Robert F. Kennedy Jr., τον υπουργό υγείας και ανθρωπίνων υπηρεσιών.

Περισσότεροι από 30 εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μία από τις περισσότερες από 7.000 σπάνιες γενετικές ασθένειες. Οι περισσότερες είναι τόσο σπάνιες που καμία εταιρεία δεν είναι διατεθειμένη να αφιερώσει χρόνια στην ανάπτυξη μιας γονιδιακής θεραπείας που τόσο λίγοι άνθρωποι θα χρειάζονταν. Αλλά η θεραπεία του KJ - η οποία βασίστηκε σε δεκαετίες ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενης έρευνας - προσφέρει μια νέα πορεία για τις εταιρείες να αναπτύξουν εξατομικευμένες θεραπείες χωρίς να περάσουν χρόνια δαπανηρής ανάπτυξης και δοκιμών.

γενετικη, dna

(Πηγή: Children's Hospital of Philadelphia)

Ασθένειες όπως του KJ είναι το αποτέλεσμα μίας μόνο μετάλλαξης - ενός λανθασμένου γράμματος DNA μεταξύ των τριών δισεκατομμυρίων στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Η διόρθωσή της απαιτεί ακριβή στόχευση σε μια προσέγγιση που ονομάζεται επεξεργασία βάσης. Για να επιτευχθεί αυτό το κατόρθωμα, η θεραπεία περιβάλλεται από μόρια λιπαρών λιπιδίων για να τα προστατεύσει από την υποβάθμιση στο αίμα κατά την πορεία τους προς το ήπαρ, όπου θα γίνει η επεξεργασία.

Μέσα στα λιπίδια υπάρχουν οδηγίες που δίνουν εντολή στα κύτταρα να παράγουν ένα ένζυμο που επεξεργάζεται το γονίδιο. Φέρουν επίσης ένα μοριακό GPS - CRISPR - το οποίο τροποποιήθηκε για να ανιχνεύει το DNA ενός ατόμου μέχρι να βρει το ακριβές γράμμα DNA που πρέπει να αλλάξει.

Αν και η θεραπεία του KJ ήταν εξατομικευμένη, έτσι ώστε το CRISPR να βρει μόνο τη μετάλλαξή του, το ίδιο είδος μεθόδου θα μπορούσε να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά για να διορθωθούν μεταλλάξεις σε άλλα σημεία του DNA ενός ατόμου.

Η ιστορία της εξατομικευμένης θεραπείας γονιδιακής επεξεργασίας του KJ ξεκίνησε το βράδυ της 8ης Αυγούστου, όταν ο Δρ. Kiran Musunuru, ερευνητής γονιδιακής επεξεργασίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, έλαβε ένα email από τη Δρ. Rebecca Ahrens-Nicklas στο Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφειας. Ένα μωρό είχε γεννηθεί και οι γενετικές εξετάσεις έδειξαν ότι είχε ανεπάρκεια CPS1. Θα μπορούσε να σωθεί το μωρό;

Ο Δρ. Musunuru είχε αρχίσει να διερευνά τη χρήση της γονιδιακής επεξεργασίας για αρκετά συνηθισμένες γονιδιακές μεταλλάξεις. Η ανάπτυξη ενός γονιδιακού επεξεργαστή για τη θεραπεία ασθενών είναι μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει χρόνια. Αλλά ο KJ δεν μπορούσε να περιμένει πολύ αφού ο κίνδυνος σοβαρής εγκεφαλικής βλάβης ή θανάτου ήταν πολύ κοντά.

«Σε κάθε βήμα της διαδικασίας, περιμέναμε πάντα κάποιον να πει, «Όχι, συγγνώμη»», είπαν οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία ερευνητές. «Και αυτό θα ήταν το τέλος της ιστορίας», πρόσθεσαν. Αλλά ευτυχώς η έκβαση ήταν θετική. Η Danaher και οι άλλες εταιρείες χρέωναν μόνο τις πρώτες ύλες για την παρασκευή του φαρμάκου. Ο FDA επίσης διευκόλυνε την έγκριση της θεραπείας από τις ρυθμιστικές αρχές, δήλωσε η Δρ. Ahrens-Nicklas.

Ο KJ είναι πλέον αρκετά καλά ώστε η ομάδα να αρχίσει να σχεδιάζει να του δώσει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να πάει στο σπίτι του.

Πάντως, οι γιατροί που πήραν μέρος σε αυτό το ιατρικό θαύμα λένε ότι ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμα στην μέχρι τώρα πορεία τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=mUQWWLErLaY&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.chop.edu%2F&source_ve_path=MjM4NTE}

Τελευταία τροποποίηση στις 16/05/2025 - 12:23

ΔΗΜΟΦΙΛΗ