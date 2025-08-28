ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Πέμπτη, 28/08/2025 - 15:35

Τα πιάτα που συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης τροφικής δηλητηρίασης.

Η Δρ Christine Adaeze Nwoha, ειδικός στις χρόνιες παθήσεις που ζει στο Τέξας, εξήγησε ότι ορισμένα πιάτα που συχνά θεωρούνται υγιεινά, στην πραγματικότητα κρύβουν σοβαρούς κινδύνους για τροφική δηλητηρίαση. Αν και οποιοδήποτε τρόφιμο μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση, τα ζωικά προϊόντα και τα φύλλα σαλάτας θεωρούνται πιο επικίνδυνα.

Μέσα από ένα βίντεο στο Instagram, η ίδια αποκάλυψε τις 4 τροφές που δεν παραγγέλνει ποτέ όταν πηγαίνει σε κάποιο εστιατόριο, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να περιέχουν βλαβερά βακτήρια.

Οι 4 τροφές που δεν παραγγέλνει ποτέ η γιατρός

Η Δρ Nwoha προειδοποίησε για τρόφιμα που πολλοί δεν υποψιάζονται ότι είναι επικίνδυνα, όπως οι φέτες λεμονιού και λάιμ, τα θαλασσινά αλλά και τα παγάκια. Όπως είπε, οι φέτες εσπεριδοειδών συχνά προέρχονται από φρούτα που έχουν πέσει στο πάτωμα, μαζεύονται, ξαναμπαίνουν στον κάδο και τελικά καταλήγουν στο ποτήρι σας. Όσο για τις παγομηχανές, είναι δύσκολο να καθαριστούν, με αποτέλεσμα να γίνονται «βρόμικες και γεμάτες υπολείμματα».

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν το νερό παγώσει, ορισμένα βακτήρια έχουν τη δύναμη να επιβιώσουν. Η μόλυνση μπορεί επίσης να συμβεί αν ο πάγος ή η παγομηχανή έρθουν σε επαφή με προσωπικό που δεν έχει πλύνει σωστά τα χέρια του μετά τη χρήση της τουαλέτας.

Η Δρ Nwoha τόνισε ακόμη ότι αποφεύγει το μοσχάρι, ιδιαίτερα τα μπιφτέκια που σερβίρονται ελαφρώς ή μέτρια ψημένα (rare ή medium). Όπως εξήγησε, η διαφορά ανάμεσα στη μπριζόλα και στο μπιφτέκι είναι καθοριστική: στη μπριζόλα τα βακτήρια συγκεντρώνονται κυρίως στην επιφάνεια και καταστρέφονται με το ψήσιμο, οπότε το εσωτερικό μπορεί να παραμένει ροζ χωρίς πρόβλημα. Στο μπιφτέκι όμως, επειδή προέρχεται από κιμά, τα βακτήρια διασπείρονται σε όλη τη μάζα του κρέατος, με αποτέλεσμα αν δεν ψηθεί καλά μέχρι μέσα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μείνουν ζωντανά και να προκαλέσουν λοίμωξη. «Αν σας σερβίρουν μπιφτέκι που δεν είναι αρκετά ψημένο, ζητήστε να επιστρέψει στην κουζίνα για να μαγειρευτεί σωστά», συμβούλευσε.

Υψηλός είναι ο κίνδυνος να υπάρχουν τα παθογόνα βακτήρια E. Coli σε φύλλα σαλάτας τα οποία δεν έχουν πλυθεί καλά.

Επίσης, προειδοποίησε για τα ωμά στρείδια, μετά την εμπειρία μιας φίλης της που χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μήνες λόγω μόλυνσης από μολυσμένο στρείδι. Πρόκειται για τη λοίμωξη Vibrio vulnificus, που αναπτύσσεται σε ζεστά παράκτια νερά και μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, ιδίως για εγκύους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό.

Αν τα βακτήρια φτάσουν στο λεπτό έντερο και πολλαπλασιαστούν, μπορούν να προκαλέσουν σηψαιμία και ακόμη και θάνατο. Τα συμπτώματα εμφανίζονται μέσα σε λίγες ώρες και περιλαμβάνουν ναυτία, διάρροια, κοιλιακό πόνο και εμετό. Τα στρείδια, εκτός από Vibrio, μπορεί να μεταφέρουν νοροϊό αλλά και ιούς που προκαλούν επικίνδυνες λοιμώξεις όπως εγκεφαλίτιδα και μηνιγγίτιδα. «Πρέπει να αποφεύγετε τα ωμά στρείδια εάν διανύετε περίοδο εγκυμοσύνης ή εάν είστε σε ανοσοκαταστολή, αλλά να θυμάστε ότι μπορούν να αρρωστήσουν και υγιή άτομα», τόνισε η γιατρός.

Η ίδια κατέληξε λέγοντας ότι η υγιεινή στα εστιατόρια είναι πολύ σημαντική, καθώς σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μικρόβια όπως το E.coli, η σαλμονέλα και ο νοροϊός ευθύνονται για περισσότερους από 420.000 θανάτους κάθε χρόνο παγκοσμίως.

