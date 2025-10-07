ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Φυσικός χυμός πορτοκάλι: Τι μπορείτε να προσθέσετε για ισχυρότερο ανοσοποιητικό

Newsroom
Τρίτη, 07/10/2025 - 13:50

Ο φυσικός χυμός πορτοκαλιού έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C.

Όταν πέφτει η θερμοκρασία και αυξάνονται οι ιώσεις και τα κρυολογήματα, ένας αποτελεσματικός και απλός τρόπος για να προστατέψουμε τον οργανισμό μας και να ισχυροποιήσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι να πίνουμε ένα ποτήρι φυσικό χυμό πορτοκάλι κάθε πρωί. Ο χυμός αυτός είναι πλούσιος σε βιταμίνη C, ένα αντιοξειδωτικό που υποστηρίζει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Αν ψάχνετε τρόπους να εμπλουτίσετε τον φυσικό χυμό πορτοκαλιού με συστατικά που θα ισχυροποιήσουν τη δράση του και θα βοηθήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμά τους ιούς πιο αποτελεσματικά, τότε διαβάστε τις παρακάτω συνταγές:

1. Smoothie με «έκρηξη» βιταμίνης C

Για ένα υγιεινό ξεκίνημα της μέρας σας, δοκιμάστε αυτό το smoothie με εσπεριδοειδή. Μπορείτε να το φτιάξετε προσθέτοντας μερικά φύλλα σπανακιού, μια μπανάνα και μισό φλιτζάνι γιαούρτι σε ένα μπλέντερ.

Μόλις το μείγμα ομογενοποιηθεί, προσθέστε λίγο φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, νερό καρύδας και παγάκια στο μπλέντερ. Ανακατέψτε καλά. Ρίξτε αυτό το παχύρρευστο smoothie σε ένα ψηλό ποτήρι και σερβίρετε το φρέσκο μαζί με ένα πλούσιο πρωινό.

2. Ρόφημα με σπόρους chia και λιναρόσπορο

Ξεκινήστε μουλιάζοντας μερικούς σπόρους chia σε γάλα αμυγδάλου για περίπου 15 λεπτά σε ένα βάζο μέχρι να αποκτήσουν σχεδόν μια υφή σαν ζελέ. Αφού μουλιάσουν οι σπόροι chia, ρίξτε αυτό το μείγμα σε ένα μπλέντερ με ένα φλιτζάνι φρέσκο χυμό πορτοκαλιού και μια κουταλιά της σούπας λιναρόσπορο.

Χτυπήστε το μείγμα σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να ενωθούν τα υλικά πριν το ρίξετε σε ένα ποτήρι. Σερβίρετε με μερικά κομμάτια πορτοκαλιού για περισσότερη γεύση.

3. Smoothie με λαχανικά και χυμό πορτοκαλιού

Για να το φτιάξετε, πρέπει να συνδυάσετε ένα φλιτζάνι φρέσκο χυμό πορτοκαλιού με ένα μικρό αγγούρι (ψιλοκομμένο), μια χούφτα φύλλα kale και μια κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα κουταλάκι του γλυκού σκόνη σπιρουλίνας για μια πρόσθετη θρεπτική ώθηση. Χτυπήστε τα υλικά σε υψηλή ταχύτητα μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ρίξτε αυτόν τον νόστιμο πράσινο χυμό σε ένα ποτήρι και απολαύστε τον με μια μερίδα ψιλοκομμένα φρούτα και ένα τοστ.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 13:59

