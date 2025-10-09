ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ποιο είναι το πιο υγιεινό λάδι για μαγείρεμα και τηγάνισμα;

Ευ Ζην
Ποιο είναι το πιο υγιεινό λάδι για μαγείρεμα και τηγάνισμα;
Freepik
Εύη Μακαβέλου
Πέμπτη, 09/10/2025 - 21:25

Μάθετε ποια λάδια είναι πιο ωφέλιμα για την υγεία σας, ανάλογα με τον τρόπο μαγειρέματος που προτιμάτε.

Τα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα με επιλογές μαγειρικών λαδιών, από οικονομικά φυτικά και ηλιέλαια, έως πιο premium όπως το ελαιόλαδο, το λάδι αβοκάντο ή καρύδας. Με τόσες επιλογές, το ερώτημα παραμένει: ποιο είναι πραγματικά το καλύτερο για το μαγείρεμα και κυρίως, για το τηγάνισμα;

Για να απαντήσουμε, χρειάζεται πρώτα να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν τα λίπη. Δεν συμπεριφέρονται όλα το ίδιο μέσα στο σώμα: κάποια αυξάνουν τη λεγόμενη «κακή» χοληστερόλη (LDL), ενώ άλλα τη μειώνουν, προστατεύοντας την καρδιά και τα αγγεία. Σύμφωνα με ειδικούς διατροφολόγους, τα φυτικά έλαια που περιέχουν μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά είναι πιο ευεργετικά, καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερόλης.

Ποιο λάδι είναι πιο υγιεινό για καθημερινή χρήση;

Το ηλιέλαιο και το φυτικό έλαιο αποτελούν οικονομικές, αλλά και απολύτως υγιεινές επιλογές. Περιέχουν μόλις 5-10% κορεσμένα λιπαρά και υψηλά ποσοστά ωφέλιμων λιπαρών, όπως τα ωμέγα-3 και ωμέγα-6, τα οποία είναι απαραίτητα για την καρδιαγγειακή και εγκεφαλική υγεία. Η αντικατάσταση κορεσμένων λιπαρών, όπως το βούτυρο με αυτά τα έλαια, μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, σύμφωνα με το BBC.

Παρότι το βούτυρο δεν είναι απαγορευτικό, συνιστάται η χρήση του με μέτρο, ενώ η μαργαρίνη νέας γενιάς μπορεί να ενταχθεί σε μια ισορροπημένη διατροφή, καθώς πλέον δεν περιέχει τρανς λιπαρά.

Είναι το ελαιόλαδο κατάλληλο για τηγάνισμα;

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο φημίζεται για τα αντιοξειδωτικά του, όμως το χαμηλό σημείο καπνού του το καθιστά λιγότερο κατάλληλο για τηγάνισμα σε υψηλές θερμοκρασίες. Όταν ένα λάδι φτάσει στο σημείο καπνού του, αρχίζει να διασπάται και να παράγει ουσίες που αλλοιώνουν τη γεύση και πιθανώς να βλάψουν την υγεία, αν η χρήση είναι συστηματική.

Πώς να επιλέξετε το σωστό λάδι για κάθε χρήση

Για καθημερινό μαγείρεμα, το φυτικό λάδι, όπως το αραβοσιτέλαιο. Για σαλάτες και πιάτα που θέλετε να αναδείξετε σε γεύση, προτιμήστε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, που προσφέρει και επιπλέον αντιοξειδωτικά. Αν θέλετε να πειραματιστείτε, μπορείτε να δοκιμάσετε λάδια με ιδιαίτερες γεύσεις, όπως σουσαμέλαιο ή λάδι αβοκάντο, ειδικά για κρύα πιάτα. Τελικά, δεν υπάρχει «τέλειο» λάδι. Η συνολική ποιότητα της διατροφής σας είναι αυτή που καθορίζει την υγεία σας. Επιλέξτε το λάδι που ταιριάζει στις γευστικές και οικονομικές σας ανάγκες, και χρησιμοποιήστε το με μέτρο και ισορροπία.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2025 - 19:38

