Χασμουρητό: Τι κρύβεται πίσω από αυτή την κοινή ανθρώπινη συνήθεια

Το χασμουρητό είναι μια κοινή, αλλά ιδιαίτερα πολύπλοκη ανθρώπινη λειτουργία. Αν και όλοι το έχουμε βιώσει, οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει σε μια οριστική εξήγηση για τον λόγο που χασμουριόμαστε. Οι πιο συνηθισμένοι παράγοντες περιλαμβάνουν την κούραση, την πλήξη, το άγχος αλλά και την παρακολούθηση άλλων ανθρώπων να χασμουριούνται.

Πώς συμβαίνει το χασμουρητό

Ένα χασμουρητό είναι μια σύνθετη μυϊκή κίνηση που διαρκεί συνήθως τέσσερα έως επτά δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκειά του, ανοίγουν οι αεραγωγοί και το στόμα για να εισπνευστεί βαθιά αέρας. Ταυτόχρονα, οι μύες γύρω από το στόμα και τον λαιμό τεντώνονται ή σφίγγονται. Αν και κατά κύριο λόγο το χασμουρητό είναι ακούσιο και αντανακλαστικό, μπορείτε να προκαλέσετε ένα χασμουρητό συνειδητά με σταδιακή εισπνοή, άνοιγμα σαγονιού και τέντωμα της γλώσσας.

Το χασμουρητό δεν περιορίζεται στους ανθρώπους. Πολλά ζώα, όπως οι σκύλοι, οι γάτες, ακόμα και κάποια πτηνά και ψάρια, χασμουριούνται. Ακόμη και τα έμβρυα χασμουριούνται μέσα στη μήτρα περίπου 12 εβδομάδες μετά τη σύλληψη, γεγονός που δείχνει πόσο βαθιά ριζωμένη είναι αυτή η λειτουργία στη βιολογία μας, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Γιατί χασμουριόμαστε;

Οι επιστήμονες προτείνουν τρεις βασικές θεωρίες για το σκοπό του χασμουρητού. Σύμφωνα με την υπόθεση της διέγερσης, το χασμουρητό βοηθά να ξυπνήσει ο εγκέφαλός σας όταν η κούραση ή η πλήξη μειώνουν την προσοχή σας. Υπάρχει μια θεωρία που υποστηρίζει ότι το χασμουρητό ρυθμίζει τη θερμοκρασία του εγκεφάλου μέσω της εισπνοής αέρα και των αλλαγών στη ροή του αίματος στο πρόσωπο. Τέλος, η υπόθεση της επικοινωνίας προτείνει ότι το χασμουρητό έχει κοινωνικό ρόλο, καθώς μπορεί να στείλει σήματα πλήξης ή άγχους στους γύρω σας.

Η παλαιότερη θεωρία ότι το χασμουρητό αυξάνει την ποσότητα οξυγόνου στον εγκέφαλο έχει πλέον εγκαταλειφθεί, καθώς η έλλειψη οξυγόνου δεν αυξάνει το χασμουρητό και δεν εξηγεί το χασμουρητό των εμβρύων.

Η μεταδοτικότητα του χασμουρητού

Το χασμουρητό είναι συχνά μεταδοτικό. Όταν βλέπετε ή ακούτε κάποιον να χασμουριέται, είναι πιθανό να χασμουρηθείτε κι εσείς. Η μεταδοτικότητα αυτή σχετίζεται με την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες. Όσο πιο ενσυναιθητικό είναι ένα άτομο, τόσο πιο πιθανό είναι να ανταποκριθεί στο χασμουρητό των άλλων. Αντίθετα, άτομα με δυσκολίες στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, όπως ορισμένα άτομα στο φάσμα του αυτισμού, είναι λιγότερο ευαίσθητα στο μεταδοτικό χασμουρητό.