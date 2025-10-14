ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τα 7 πιο υγιεινά είδη γάλακτος, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ευ Ζην
Τα 7 πιο υγιεινά είδη γάλακτος, σύμφωνα με τους ειδικούς
Pexels/ROMAN ODINTSOV
Εύη Μακαβέλου
Τρίτη, 14/10/2025 - 22:37

Μάθετε ποια γάλατα ξεχωρίζουν διατροφικά και ποιο ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Στην αγορά σήμερα κυκλοφορούν περισσότερες επιλογές γάλακτος από ποτέ. Από το παραδοσιακό αγελαδινό γάλα έως τις φυτικές εναλλακτικές όπως το γάλα βρώμης ή αμυγδάλου, κάθε τύπος έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και ιδιαιτερότητες. Η σωστή επιλογή εξαρτάται από τους στόχους, τις προτιμήσεις και τυχόν δυσανεξίες ή αλλεργίες που μπορεί να έχετε.

1. Αγελαδινό γάλα

Αποτελεί την πιο πλήρη διατροφικά επιλογή. Ένα ποτήρι περιέχει περίπου 8 γραμμάρια πρωτεΐνης, ασβέστιο, βιταμίνη Β12 και κάλιο. Συνήθως είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνη D, συμβάλλοντας στην υγεία των οστών και στη ρύθμιση του μεταβολισμού. Παρά τη φυσική παρουσία λακτόζης, δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη, ενώ αποτελεί και μία από τις πιο οικονομικές επιλογές.

2. Γάλα σόγιας

Το γάλα σόγιας είναι η πιο ισορροπημένη φυτική εναλλακτική, με πρωτεΐνη παρόμοια με του αγελαδινού. Όταν είναι εμπλουτισμένο με ασβέστιο και βιταμίνη D, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες όσων αποφεύγουν τα γαλακτοκομικά. Επιπλέον, η σόγια συνδέεται με βελτιωμένη καρδιοαγγειακή υγεία και μειωμένο κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου, σύμφωνα με το Eating Well.

3. Γάλα αμυγδάλου

Ελαφρύ και χαμηλό σε θερμίδες, το γάλα αμυγδάλου είναι κατάλληλο για όσους επιδιώκουν ένα πιο «light» ρόφημα. Αν και έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, προσφέρει καλά λιπαρά και βιταμίνη Ε, ενώ όταν είναι εμπλουτισμένο, παρέχει και σημαντικές ποσότητες ασβεστίου.

4. Γάλα καρύδας

Με ιδιαίτερη γεύση και κρεμώδη υφή, το γάλα καρύδας είναι πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά και θερμίδες. Δεν αποτελεί ιδανική καθημερινή επιλογή, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί περιστασιακά στη μαγειρική ή σε smoothie.

5. Γάλα βρώμης

Μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές των τελευταίων ετών, το γάλα βρώμης είναι φυσικά γλυκό, κρεμώδες και περιέχει φυτικές ίνες που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου. Αν και περιέχει λιγότερη πρωτεΐνη, είναι εύπεπτο και κατάλληλο για άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη.

6. Γάλα κάνναβης

Σε αντίθεση με άλλες εναλλακτικές λύσεις γάλακτος χωρίς γαλακτοκομικά προϊόντα, το γάλα κάνναβης συνήθως δεν εμπλουτίζεται με πρόσθετα θρεπτικά συστατικά (ελέγξτε την ετικέτα όταν ψωνίζετε). Για αυτόν τον λόγο, μπορεί να μην περιέχει ασβέστιο, βιταμίνη Β12 ή βιταμίνη D, τα οποία συχνά προστίθενται στα φυτικά γάλατα. Ωστόσο, αποτελεί πηγή σιδήρου, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει με τα επίπεδα ενέργειας.

7. Γάλα ρυζιού

Το γάλα ρυζιού συχνά εμπλουτίζεται με θρεπτικά συστατικά για να μιμείται τη θρεπτική αξία του αγελαδινού γάλακτος και περιλαμβάνει θρεπτικά συστατικά που μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθούν σε φυτικές τροφές, όπως ασβέστιο, βιταμίνη Β12 και σίδηρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2025 - 20:26

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Pillow mist: Λειτουργούν πραγματικά για έναν ξεκούραστο ύπνο;
Pillow mist: Λειτουργούν πραγματικά για έναν ξεκούραστο ύπνο; 14 Οκτωβρίου 2025
Tips εξοικονόμησης χρόνου για να μειώσετε το άγχος 14 Οκτωβρίου 2025
Tips εξοικονόμησης χρόνου για να μειώσετε το άγχος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

8 τροφές με περισσότερη βιταμίνη Β12 από ένα αυγό

8 τροφές με περισσότερη βιταμίνη Β12 από ένα αυγό

Ευ Ζην
Nestle: Διερευνάται η πηγή μόλυνσης των ανακληθέντων προϊόντων βρεφικού γάλακτος

Nestle: Διερευνάται η πηγή μόλυνσης των ανακληθέντων προϊόντων βρεφικού γάλακτος

Επικαιρότητα
Πλήρες γάλα ή 2%: Ποιο είναι καλύτερο για την υγεία των οστών σας;

Πλήρες γάλα ή 2%: Ποιο είναι καλύτερο για την υγεία των οστών σας;

Ευ Ζην
Αυτά τα δύο γαλακτοκομικά προϊόντα μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι να προσέξετε

Αυτά τα δύο γαλακτοκομικά προϊόντα μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι να προσέξετε

Μελέτες
3 χειμωνιάτικα ροφήματα που ενισχύουν την υγεία σας

3 χειμωνιάτικα ροφήματα που ενισχύουν την υγεία σας

Ευ Ζην
Πονόλαιμος: Ποια τρόφιμα και ροφήματα να επιλέγετε

Πονόλαιμος: Ποια τρόφιμα και ροφήματα να επιλέγετε

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πόσο και πώς να γυμνάζεστε για μακροζωία, ανάλογα με την ηλικία σας – Οι συστάσεις του ΠΟΥ
Ευ Ζην
20/01/2026 - 19:49
Ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας να φάτε φρούτα για αδυνάτισμα
Ευ Ζην
20/01/2026 - 19:12
Επιστήμονες ανακάλυψαν γιατί τα άτομα με νεφρική νόσο πεθαίνουν τόσο συχνά από καρδιακά προβλήματα
Μελέτες
20/01/2026 - 18:42
Harvard: Το νούμερο 1 πράγμα που πρέπει να προσέχετε όταν προσπαθείτε να χάσετε βάρος
Ευ Ζην
20/01/2026 - 18:12
ΙΣΑ: Παρέμβαση για τον νέο νόμο περί αναβολής στράτευσης των γιατρών
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 17:45
ΕΟΦ: «Αδικαιολόγητη η ανησυχία» για την απόσυρση αντιβιοτικού
Φάρμακο
20/01/2026 - 17:15
ΕΟΦ: Απαγορεύει τη διακίνηση και διάθεση φυτικού συμπληρώματος με αντιοξειδωτικές ιδιότητες
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 16:50
Καρδιολόγος: Η αιματολογική εξέταση που πρέπει να κάνετε αν είστε άνω των 50
Ευ Ζην
20/01/2026 - 16:41
Εγκαινιάστηκαν τα ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας Βάρης και Κορωπίου
Πολιτική Υγείας
20/01/2026 - 16:37
Απίστευτες σκηνές στον «Ερυθρό Σταυρό»: Ασθενής έβριζε, κλωτσούσε και πετούσε αίμα και ούρα παντού
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 16:09
Γρίπη: 14χρονο παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 15:38
Τι σημαίνει για την ψυχολογία σας αν έχετε ένα ακατάστατο δωμάτιο
Ευ Ζην
20/01/2026 - 15:14
ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστή κρέμα προσώπου – Δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 15:05
ΠΑΓΝΗ: Βγήκε από τη ΜΕΘ η 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 14:28
Αμύγδαλα: Πόσα πρέπει να τρώτε την ημέρα για να δείτε θετικές αλλαγές στην υγεία σας
Ευ Ζην
20/01/2026 - 14:12
Πώς η ιβουπροφαίνη επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
Μελέτες
20/01/2026 - 13:56
Ανοίγει γυμναστήριο στην Αθήνα ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ ΜακΜπέθ
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 13:41
Θετική σκέψη και υγεία: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Μελέτες
20/01/2026 - 13:19
Chiesi Hellas: Συνεχίζει να ξεχωρίζει ως εργοδότης επιλογής στην Ελλάδα
Επιχειρείν
20/01/2026 - 12:15
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Δωρεάν προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του στόματος
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 12:03
Καρκίνος γαστρεντερικού: Ανησυχητική αύξηση σε νεαρής ηλικίας άτομα
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 11:49
Αυτό είναι το «μυστικό» για να σταματήσετε το κρυολόγημα πριν εξελιχθεί
Μελέτες
20/01/2026 - 11:22
Παχυσαρκία: Χειρουργική αντιμετώπιση ή φαρμακευτική αγωγή;
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 10:48
Λευκά φασόλια: Το superfood που προσφέρει φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και μία σημαντική βιταμίνη
Ευ Ζην
20/01/2026 - 10:37
Καρκίνος του μαστού: Πώς μια εξέταση προβλέπει την σωστή θεραπεία
Μελέτες
20/01/2026 - 08:50
Πόσο καιρό διατηρούνται τα προϊόντα skincare και πότε πρέπει να τα πετάξετε
Ευ Ζην
20/01/2026 - 07:37
Κύμινο: Τα οφέλη για την πέψη και την υγεία
Ευ Ζην
20/01/2026 - 06:42
Πώς τα βιντεοπαιχνίδια επηρεάζουν τη νοημοσύνη των παιδιών
Ευ Ζην
20/01/2026 - 06:28
Μήπως ό,τι ξέραμε για τη διατροφή ήταν… λάθος;
Ευ Ζην
20/01/2026 - 06:14
Χειρουργεία: Χιλιάδες ασθενείς στην αναμονή, εκατοντάδες αίθουσες κλειστές
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 06:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ