Τα 7 πιο υγιεινά είδη γάλακτος, σύμφωνα με τους ειδικούς

Στην αγορά σήμερα κυκλοφορούν περισσότερες επιλογές γάλακτος από ποτέ. Από το παραδοσιακό αγελαδινό γάλα έως τις φυτικές εναλλακτικές όπως το γάλα βρώμης ή αμυγδάλου, κάθε τύπος έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και ιδιαιτερότητες. Η σωστή επιλογή εξαρτάται από τους στόχους, τις προτιμήσεις και τυχόν δυσανεξίες ή αλλεργίες που μπορεί να έχετε.

1. Αγελαδινό γάλα

Αποτελεί την πιο πλήρη διατροφικά επιλογή. Ένα ποτήρι περιέχει περίπου 8 γραμμάρια πρωτεΐνης, ασβέστιο, βιταμίνη Β12 και κάλιο. Συνήθως είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνη D, συμβάλλοντας στην υγεία των οστών και στη ρύθμιση του μεταβολισμού. Παρά τη φυσική παρουσία λακτόζης, δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη, ενώ αποτελεί και μία από τις πιο οικονομικές επιλογές.

2. Γάλα σόγιας

Το γάλα σόγιας είναι η πιο ισορροπημένη φυτική εναλλακτική, με πρωτεΐνη παρόμοια με του αγελαδινού. Όταν είναι εμπλουτισμένο με ασβέστιο και βιταμίνη D, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες όσων αποφεύγουν τα γαλακτοκομικά. Επιπλέον, η σόγια συνδέεται με βελτιωμένη καρδιοαγγειακή υγεία και μειωμένο κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου, σύμφωνα με το Eating Well.

3. Γάλα αμυγδάλου

Ελαφρύ και χαμηλό σε θερμίδες, το γάλα αμυγδάλου είναι κατάλληλο για όσους επιδιώκουν ένα πιο «light» ρόφημα. Αν και έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, προσφέρει καλά λιπαρά και βιταμίνη Ε, ενώ όταν είναι εμπλουτισμένο, παρέχει και σημαντικές ποσότητες ασβεστίου.

4. Γάλα καρύδας

Με ιδιαίτερη γεύση και κρεμώδη υφή, το γάλα καρύδας είναι πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά και θερμίδες. Δεν αποτελεί ιδανική καθημερινή επιλογή, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί περιστασιακά στη μαγειρική ή σε smoothie.

5. Γάλα βρώμης

Μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές των τελευταίων ετών, το γάλα βρώμης είναι φυσικά γλυκό, κρεμώδες και περιέχει φυτικές ίνες που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου. Αν και περιέχει λιγότερη πρωτεΐνη, είναι εύπεπτο και κατάλληλο για άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη.

6. Γάλα κάνναβης

Σε αντίθεση με άλλες εναλλακτικές λύσεις γάλακτος χωρίς γαλακτοκομικά προϊόντα, το γάλα κάνναβης συνήθως δεν εμπλουτίζεται με πρόσθετα θρεπτικά συστατικά (ελέγξτε την ετικέτα όταν ψωνίζετε). Για αυτόν τον λόγο, μπορεί να μην περιέχει ασβέστιο, βιταμίνη Β12 ή βιταμίνη D, τα οποία συχνά προστίθενται στα φυτικά γάλατα. Ωστόσο, αποτελεί πηγή σιδήρου, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει με τα επίπεδα ενέργειας.

7. Γάλα ρυζιού

Το γάλα ρυζιού συχνά εμπλουτίζεται με θρεπτικά συστατικά για να μιμείται τη θρεπτική αξία του αγελαδινού γάλακτος και περιλαμβάνει θρεπτικά συστατικά που μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθούν σε φυτικές τροφές, όπως ασβέστιο, βιταμίνη Β12 και σίδηρο.