Αυτή η άσκηση θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε σαν πουλάκι – Καλύτερη και από το περπάτημα

Ευ Ζην
Αυτή η άσκηση θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε σαν πουλάκι – Καλύτερη και από το περπάτημα
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Δευτέρα, 24/11/2025 - 11:36

Ο ποιοτικός ύπνος είναι σημαντικός για τη συνολική υγεία του οργανισμού.

Η γιόγκα, η οποία συνδυάζετε με ασκήσεις αναπνοής θα μπορούσε να είναι μια από τις καλύτερες λύσεις για τη βελτίωση του ύπνου μακροπρόθεσμα.

Μια μετα-ανάλυση 30 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών αποκάλυψε ότι η τακτική γιόγκα υψηλής έντασης σχετίζεται με τη βελτίωση του ύπνου με πολύ καλύτερα αποτελέσματα από το περπάτημα, την προπόνηση αντίστασης, την αερόβια άσκηση ή τις παραδοσιακές κινεζικές πρακτικές, όπως το τσι γκονγκ και το τάι τσι.

Οι δοκιμές που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση προήλθαν από περισσότερες από δώδεκα χώρες και περιελάμβαναν πάνω από 2.500 συμμετέχοντες με διαταραχές ύπνου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Όταν ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Harbin Sport στην Κίνα ανέλυσαν τα δεδομένα, διαπίστωσαν ότι η γιόγκα υψηλής έντασης για λιγότερο από 30 λεπτά, δύο φορές την εβδομάδα, ήταν το καλύτερο αντίδοτο άσκησης για τον κακό ύπνο.

Το περπάτημα ήταν η επόμενη καλύτερη μορφή σωματικής δραστηριότητας, ακολουθούμενη από την άσκηση αντίστασης. Θετικά αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε μόλις 8 έως 10 εβδομάδες.

Τα ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με μια μετα-ανάλυση του 2023, η οποία διαπίστωσε ότι η αερόβια άσκηση ή η άσκηση μεσαίας έντασης τρεις φορές την εβδομάδα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος βελτίωσης της ποιότητας του ύπνου σε άτομα με διαταραχές ύπνου. Μία από τις μελέτες που συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν την ανασκόπηση, ωστόσο, έδειξε ότι η γιόγκα είχε πιο σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα του ύπνου από άλλους τύπους άσκησης.

Η γιόγκα όχι μόνο μπορεί να αυξήσει τον καρδιακό ρυθμό και να ενισχύσει τους μύες, αλλά μπορεί επίσης να ρυθμίσει την αναπνοή. Η έρευνα δείχνει ότι ο έλεγχος της αναπνοής μπορεί να ενεργοποιήσει το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο εμπλέκεται στην «ανάπαυση και την πέψη».

Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ακόμη, ότι η γιόγκα ρυθμίζει τα πρότυπα δραστηριότητας των εγκεφαλικών κυμάτων, κάτι που θα μπορούσε να προωθήσει τον βαθύτερο ύπνο. Ωστόσο, ενώ ισχυρά στοιχεία υποδηλώνουν ότι η άσκηση γενικά είναι ευεργετική για τον ύπνο, δεν υπάρχουν μελέτες που να συγκρίνουν συγκεκριμένες ασκήσεις και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2025 - 10:48

