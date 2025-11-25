4 συμπληρώματα που δεν πρέπει να αναμίξετε με την βιταμίνη D

Η βιταμίνη D είναι σημαντική για την υγεία των οστών και την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Εάν παίρνετε συμπληρώματα βιταμίνης D είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποια άλλα συμπληρώματα μπορεί να επηρεάσουν την απορρόφηση, την αποτελεσματικότητα και τον τρόπο μεταβολισμού της βιταμίνης D.

1. Μαγνήσιο

Γιατί μπορεί να σας επηρεάσει: Χρειάζεστε μαγνήσιο για να ενεργοποιήσετε τη βιταμίνη D, αλλά τα υπερβολικά επίπεδα μαγνησίου μπορεί να διαταράξουν την ισορροπία του ασβεστίου στο σώμα.

Τι να κάνετε: «Εάν λαμβάνετε συμπληρώματα μαγνησίου, βιταμίνης D και ασβεστίου, δοκιμάστε να μειώσετε τις δόσεις μαγνησίου και ασβεστίου κατά μερικές ώρες για να αποφύγετε τον ανταγωνισμό στην απορρόφηση», δήλωσε η Theresa Gentile, RDN, CDN, εκπρόσωπος της Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας, στο Health.

Η Gentile συνιστά επίσης να εξετάσετε μια προσέγγιση με βάση την τροφή, με μαγνήσιο. Οι φυσικές πηγές μαγνησίου σε τρόφιμα περιλαμβάνουν τα φυλλώδη λαχανικά, τους ξηρούς καρπούς, τους σπόρους, τα δημητριακά ολικής αλέσεως και τα φασόλια.

2. Ασβέστιο

Γιατί μπορεί να σας επηρεάσει: Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η λήψη συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D μαζί μπορεί να είναι καλή για την υγεία των οστών. Ωστόσο, αν και το ασβέστιο και η βιταμίνη D είναι ασφαλή για λήψη μαζί, πολύ υψηλές δόσεις ασβεστίου μπορεί να ανταγωνίζονται τον μεταβολισμό της βιταμίνης D και άλλων θρεπτικών συστατικών.

Τι να κάνετε: Εάν χρειάζεται να λαμβάνετε υψηλότερες δόσεις ασβεστίου, η έγκαιρη λήψη των συμπληρωμάτων βιταμίνης D και ασβεστίου κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να βοηθήσει στην εξουδετέρωση τυχόν πιθανών επιπτώσεων στον μεταβολισμό της βιταμίνης D.

3. Βιταμίνη Κ

Γιατί μπορεί να σας επηρεάσει: Η έρευνα δείχνει ότι μια ανισορροπία μεταξύ των συμπληρωμάτων βιταμίνης D και βιταμίνης Κ μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικές εναποθέσεις ασβεστίου στον αγγειακό ιστό αντί για τα οστά. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει παθήσεις όπως η αθηροσκλήρωση (η σταδιακή πάχυνση ή σκλήρυνση των αρτηριών), η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τι να κάνετε: Μελέτες δείχνουν ότι η λήψη των σωστών συγκεντρώσεων βιταμίνης K2 και βιταμίνης D είναι ευεργετική, ειδικά όταν πρόκειται για την καρδιαγγειακή υγεία και την υγεία των οστών.

4. Βιταμίνη Α

Γιατί μπορεί να σας επηρεάσει: Οι υπερβολικές ποσότητες συμπληρώματος διατροφής βιταμίνης Α μπορεί να αντισταθμίσουν τα οφέλη της βιταμίνης D στην υγεία των οστών.

«Δεδομένου ότι τόσο η βιταμίνη Α όσο και η βιταμίνη D είναι λιποδιαλυτές βιταμίνες, μοιράζονται οδούς απορρόφησης και ανταγωνίζονται για τους ίδιους υποδοχείς που επηρεάζουν τον μεταβολισμό του ασβεστίου», είπε η Gentile.

Τι να κάνετε: «Η ισορροπία είναι πιο σημαντική από την αποφυγή», διευκρίνισε η Gentile. «Τόσο η βιταμίνη Α όσο και η D απορροφώνται καλύτερα με ένα γεύμα που περιέχει λιπαρά», πρόσθεσε.

Η Gentile συνιστά επίσης την κατανάλωση βιταμίνης Α φυσικά από τρόφιμα όπως καρότα, γλυκοπατάτες, σπανάκι και λάχανο, καθώς αυτές οι πηγές παρέχουν βήτα-καροτίνη, η οποία μετατρέπεται σε βιταμίνη Α μόνο όταν είναι απαραίτητο.

«Εάν η πολυβιταμίνη σας περιέχει βιταμίνη Α, αναζητήστε ένα συμπλήρωμα με βιταμίνη Α κυρίως με τη μορφή βήτα-καροτίνης (όχι παλμιτικού ρετινυλίου ή οξικού ρετινυλίου)», κατέληξε η Gentile.