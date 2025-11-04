ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ποιο είδος γυμναστικής ρίχνει περισσότερο το σάκχαρο

Μελέτες
Ποιο είδος γυμναστικής ρίχνει περισσότερο το σάκχαρο
Gabin Vallet / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 04/11/2025 - 12:58

Ποια γυμναστική βοηθά περισσότερο στη διαχείριση του σακχάρου, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Το τρέξιμο μπορεί να βοηθά στην καύση θερμίδων, αλλά όταν πρόκειται για την πρόληψη του διαβήτη και της παχυσαρκίας, η γυμναστική με βάρη φαίνεται να έχει το προβάδισμα, σύμφωνα με προκλινικά ευρήματα του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών Fralin του Virginia Tech.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στις 30 Οκτωβρίου στο Journal of Sport and Health Science, συνέκρινε τις επιδράσεις της αερόβιας και της προπόνησης αντίστασης σε ποντίκια που ακολουθούσαν διατροφή υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται συχνά για τη μελέτη της παχυσαρκίας, της υπεργλυκαιμίας και του διαβήτη τύπου 2.

Η ομάδα του ερευνητή Zhen Yan από το Virginia Tech διαπίστωσε ότι, ενώ τόσο το τρέξιμο όσο και η προπόνηση με βάρη βοήθησαν τον οργανισμό να απομακρύνει την περίσσεια σακχάρου από το αίμα, η προπόνηση αντίστασης ήταν πιο αποτελεσματική στη μείωση του υποδόριου και του σπλαχνικού λίπους, στη βελτίωση της ανοχής στη γλυκόζη και στη μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη, βασικοί παράγοντες για την πρόληψη και τη διαχείριση του διαβήτη.

«Όλοι θέλουμε να ζήσουμε μια μακρόχρονη και υγιή ζωή», δήλωσε ο Yan, καθηγητής και διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Ιατρικής της Άσκησης του Ινστιτούτου Fralin. «Γνωρίζουμε τα οφέλη της τακτικής άσκησης. Υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι τόσο η αερόβια άσκηση, όπως το τρέξιμο, όσο και η προπόνηση αντίστασης, όπως η άρση βαρών, βελτιώνουν την ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη».

Ωστόσο, παρότι και οι δύο μορφές άσκησης βελτιώνουν τη μεταβολική λειτουργία, μέχρι τώρα δεν υπήρχε μια άμεση και ελεγχόμενη σύγκριση. Είναι τελικά η μία μορφή πιο αποτελεσματική από την άλλη;

Τι έδειξε η μελέτη

Για να πραγματοποιήσουν την πρώτη άμεση σύγκριση, οι ερευνητές δημιούργησαν κάτι που δεν είχε επιχειρηθεί ποτέ: ένα μοντέλο προπόνησης με βάρη για ποντίκια.

Σε αυτό το μοντέλο, τα ποντίκια ζούσαν σε ειδικά σχεδιασμένα κλουβιά, όπου για να φάνε έπρεπε να σηκώσουν ένα καπάκι με βάρος. Φορούσαν έναν μικρό ιμάντα ώμου και, για να φτάσουν στο φαγητό, έπρεπε να κάνουν μια κίνηση παρόμοια με καθίσματα, ενεργοποιώντας τους ίδιους μυς που δουλεύουν οι άνθρωποι στην προπόνηση αντίστασης. Το βάρος αυξανόταν σταδιακά μέσα σε λίγες ημέρες, όπως συμβαίνει σε ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης.

Για την ομάδα της αερόβιας άσκησης, τα ποντίκια είχαν ελεύθερη πρόσβαση σε τροχό τρεξίματος. Οι ομάδες ελέγχου αποτελούνταν από ποντίκια που δεν ασκούνταν, ακολουθώντας είτε φυσιολογική είτε πλούσια σε λιπαρά διατροφή.

Κατά τη διάρκεια οκτώ εβδομάδων, οι ερευνητές κατέγραψαν την αύξηση βάρους, τη σύσταση του σώματος και την κατανομή του λίπους. Εξέτασαν την αντοχή με δοκιμές σε διάδρομο, αξιολόγησαν τη λειτουργία της καρδιάς και των μυών και μέτρησαν πόσο αποτελεσματικά τα ποντίκια ρύθμιζαν το σάκχαρό τους. Παράλληλα, ανέλυσαν δείγματα σκελετικού μυός για να μελετήσουν σε μοριακό επίπεδο τη σηματοδότηση της ινσουλίνης.

Με αυτό το νέο μοντέλο, η ομάδα μπόρεσε να συγκρίνει άμεσα τις δύο μορφές άσκησης και τον τρόπο που επηρεάζουν την παχυσαρκία, το σάκχαρο στο αίμα και την ευαισθησία στην ινσουλίνη, με τρόπο που προσομοιάζει στενά την ανθρώπινη φυσιολογία.

«Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι τόσο το τρέξιμο όσο και η προπόνηση με βάρη μειώνουν το κοιλιακό και το υποδόριο λίπος και βελτιώνουν τον έλεγχο του σακχάρου, με καλύτερη σηματοδότηση της ινσουλίνης στους σκελετικούς μυς», εξήγησε ο Yan. «Το σημαντικό είναι ότι η προπόνηση με βάρη υπερέχει του τρεξίματος στα οφέλη αυτά».

Τι σημαίνουν όλα αυτά

Ο διαβήτης και η παχυσαρκία αποτελούν σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας, που συνδέονται με τον καθιστικό τρόπο ζωής και τη διατροφή πλούσια σε λιπαρά. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης επιβεβαιώνουν δεκαετίες ερευνών που δείχνουν ότι η αερόβια άσκηση, η προπόνηση αντίστασης και η διαλειμματική υψηλής έντασης άσκηση μειώνουν τα επίπεδα HbA1c (βασικό δείκτη μακροχρόνιας ρύθμισης του σακχάρου), ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη μείωση του δείκτη μάζας σώματος, της αρτηριακής πίεσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

«Τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά και για όσους, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούν να κάνουν αερόβια άσκηση», σημείωσε ο Yan. «Η προπόνηση με βάρη έχει εξίσου, αν όχι και μεγαλύτερα, οφέλη στην πρόληψη του διαβήτη».

«Το μήνυμα που πρέπει να κρατήσετε», κατέληξε, «είναι ότι, εφόσον μπορείτε, συνδυάστε την αερόβια άσκηση με την προπόνηση αντίστασης, ώστε να έχετε το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την υγεία σας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αλτσχάιμερ: Το ενδεχόμενο επιδείνωσης επιβραδύνεται με καθημερινό περπάτημα
Αλτσχάιμερ: Το ενδεχόμενο επιδείνωσης επιβραδύνεται με καθημερινό περπάτημα 04 Νοεμβρίου 2025
Ένα σημάδι του Αλτσχάιμερ μπορεί να εμφανιστεί 25 χρόνια νωρίτερα 05 Νοεμβρίου 2025
Ένα σημάδι του Αλτσχάιμερ μπορεί να εμφανιστεί 25 χρόνια νωρίτερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

2 βαράκια, 3 ασκήσεις, 10 λεπτά – Η γρήγορη προπόνηση του Harvard για όλο το σώμα

2 βαράκια, 3 ασκήσεις, 10 λεπτά – Η γρήγορη προπόνηση του Harvard για όλο το σώμα

Ευ Ζην
Μήλο ή μπανάνα - Ποιο φρούτο είναι καλύτερο αν έχετε υψηλό σάκχαρο

Μήλο ή μπανάνα - Ποιο φρούτο είναι καλύτερο αν έχετε υψηλό σάκχαρο

Ευ Ζην
Διαβήτης: Πόσα κιλά θα πρέπει να χάσετε για να αρχίσετε να βλέπετε διαφορά στο σάκχαρό σας

Διαβήτης: Πόσα κιλά θα πρέπει να χάσετε για να αρχίσετε να βλέπετε διαφορά στο σάκχαρό σας

Μελέτες
Το Νο1 δημητριακό που χαρίζει μακροζωία

Το Νο1 δημητριακό που χαρίζει μακροζωία

Ευ Ζην
Pilates: Αυτή η άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη δύναμη και τον έλεγχο του ισχίου

Pilates: Αυτή η άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη δύναμη και τον έλεγχο του ισχίου

Ευ Ζην
Ρύζι: Τι να προσέξετε όταν το καταναλώνετε αν είστε διαβητικός

Ρύζι: Τι να προσέξετε όταν το καταναλώνετε αν είστε διαβητικός

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακαλούνται ζελεδάκια από τον ΕΦΕΤ – Ο κίνδυνος
Επικαιρότητα
10/02/2026 - 15:33
Παχυσαρκία: Αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου λόγω φλεγμονής
Μελέτες
10/02/2026 - 15:22
Τα οφέλη που έχει το πράσο για την υγεία μας
Ευ Ζην
10/02/2026 - 15:19
2 βαράκια, 3 ασκήσεις, 10 λεπτά – Η γρήγορη προπόνηση του Harvard για όλο το σώμα
Ευ Ζην
10/02/2026 - 14:54
ΙΣΑ: Ζητά την άμεση αποπληρωμή των γιατρών για το «Προλαμβάνω»
Επικαιρότητα
10/02/2026 - 14:25
Παγκόσμια Ημέρα Οσπρίων: 12 εύκολα tips για να τρώτε περισσότερα
Επικαιρότητα
10/02/2026 - 14:07
Δημοφιλές γλυκαντικό βλάπτει κρίσιμο φραγμό του εγκεφάλου και αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού
Μελέτες
10/02/2026 - 13:55
ΥΓΕΙΑ: Φέρνει πρώτο στην Ελλάδα το Biograph Trinion
Επιχειρείν
10/02/2026 - 13:39
Η αρνητική επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην επιβίωση ασθενών με καρκίνο
Επικαιρότητα
10/02/2026 - 13:15
Στην Αθήνα ο δήμαρχος του Άη Στράτη – Οι οδηγίες των γιατρών για την αντιμετώπιση του καρκίνου
Επικαιρότητα
10/02/2026 - 13:06
ΕΟΦ: Νέες ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος – Αναλυτικά τα προϊόντα
Επικαιρότητα
10/02/2026 - 12:35
Μπανάνα: Ποια ώρα της ημέρας θα σας δώσει περισσότερο κάλιο και ενέργεια
Ευ Ζην
10/02/2026 - 12:18
Η AI στις χειρουργικές αίθουσες – Οι κίνδυνοι για τους ασθενείς
Επικαιρότητα
10/02/2026 - 11:47
Τσικνοπέμπτη: 5 συμβουλές για τα πιο ζουμερά παϊδάκια κοτόπουλο στη σχάρα
Επικαιρότητα
10/02/2026 - 11:09
Θεσσαλονίκη: Αποκαλύφθηκε μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής με αναισθησιολόγο
Επικαιρότητα
10/02/2026 - 10:39
Το θρεπτικό στοιχείο που κάνει καλό στον θυρεοειδή
Ευ Ζην
10/02/2026 - 08:36
Pilates: Αυτή η άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη δύναμη και τον έλεγχο του ισχίου
Ευ Ζην
10/02/2026 - 06:44
Μήλο ή μπανάνα - Ποιο φρούτο είναι καλύτερο αν έχετε υψηλό σάκχαρο
Ευ Ζην
10/02/2026 - 06:27
Πώς ένα στοματικό μικρόβιο συνδέεται με τον καρκίνο του μαστού - Νέα μελέτη
Μελέτες
10/02/2026 - 06:10
Εφημερίες του χάους στα ψυχιατρικά νοσοκομεία της Αττικής
Επικαιρότητα
10/02/2026 - 06:00
Ένα διατροφικό συμπλήρωμα μείωσε την επιθετικότητα – Τι έδειξε ανάλυση
Μελέτες
09/02/2026 - 21:34
Τσικνοπέμπτη: Η πιο αντιοξειδωτική σαλάτα για να συνοδεύσετε τα κρεατικά – Συνταγή
Ευ Ζην
09/02/2026 - 20:05
Είναι αλήθεια ότι τα μαλλιά μακραίνουν πιο γρήγορα όταν κουρεύεστε συχνά; Καθηγητής πανεπιστημίου απαντά
Ευ Ζην
09/02/2026 - 19:28
Η διατροφή που συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού στις γυναίκες
Μελέτες
09/02/2026 - 19:05
Χρωστικές αλλοιώσεις: Πώς απειλούν την υγεία των δοντιών μας;
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 17:44
ΚΥ Αμοργού: Προβαίνει σε διευκρινίσεις με αφορμή πρόσφατο τηλεοπτικό ρεπορτάζ
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 17:30
Διαλειμματική νηστεία: Η χρονική στιγμή των γευμάτων μπορεί να επηρεάσει τη μεταβολική σας υγεία
Μελέτες
09/02/2026 - 17:15
Takeda: Προσανατολίζεται στην παραγωγή φαρμάκων με AI επενδύοντας 1,7 δισ. δολάρια
Επιχειρείν
09/02/2026 - 17:03
Ευεργετικές οι στυφές και πικρές τροφές για τον εγκέφαλο – Τι έδειξε μελέτη
Μελέτες
09/02/2026 - 15:55
Διαβήτης: Πόσα κιλά θα πρέπει να χάσετε για να αρχίσετε να βλέπετε διαφορά στο σάκχαρό σας
Μελέτες
09/02/2026 - 15:34

ΔΗΜΟΦΙΛΗ