Κατεψυγμένες πίτσες: Τι να προσέχετε στα συστατικά – Ποιες να αποφεύγετε

Ευ Ζην
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τετάρτη, 14/05/2025 - 11:31

Οι κατεψυγμένες πίτσες είναι μία εύκολη λύση έτοιμου φαγητού.

Πόσο υγιεινές είναι οι κατεψυγμένες πίτσες; Ένα ερώτημα, το οποίο πιθανότατα να απασχολεί πολλούς καταναλωτές.

Φυσικά, δεν είναι καλό να τρώμε κατεψυγμένη πίτσα κάθε μέρα, λένε οι ειδικοί στη διατροφή, αλλά μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός υγιεινού, περιστασιακού γεύματος ή δείπνου.

Το κλειδί είναι να αγοράσετε ένα ποιοτικό brand και να εντάξετε την πίτσα σε ένα ισορροπημένο γεύμα, δήλωσε η Federica Amati, ιατρική επιστήμονας στο Imperial College London και επικεφαλής διατροφολόγος στη Zoe, μια εταιρεία εξατομικευμένης διατροφής, σύμφωνα με την The Washington Post.

Θα μπορούσατε να μαγειρέψετε στον ατμό λίγο μπρόκολο ή να ψιλοκόψετε καρότα και αγγούρια για να τα φάτε με την πίτσα σας. Ίσως, να φτιάξετε ένα σφιχτό αυγό για να το συνοδεύσετε με την πίτσα σας. Επίσης, μπορείτε να φάτε μερικά φρέσκα φρούτα, καρύδια ή ανάμεικτους ξηρούς καρπούς στο τέλος του γεύματος», πρόσθεσε.

Αναζητήστε τα παρακάτω sos σημάδια στην ετικέτα:

- Υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο: Πολλές μάρκες κατεψυγμένης πίτσας με τυρί περιέχουν υψηλά επίπεδα νατρίου. Δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπουμε μάρκες που προσθέτουν αλάτι στη ζύμη, τη σάλτσα, το τυρί και άλλα υλικά. Σύμφωνα με την The Washington Post διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα νατρίου στις περισσότερες μάρκες κατεψυγμένης πίτσας κυμαίνονταν από περίπου 20 έως 60% του συνιστώμενου ημερήσιου ορίου πρόσληψης νατρίου ανά μερίδα.

Η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας νατρίου μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης και καρδιακών παθήσεων. Είναι καλύτερο να αναζητήσετε μάρκες που έχουν σχετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο - όσο λιγότερο νάτριο τόσο το καλύτερο.

- Προσθήκη σακχάρων: Ορισμένες μάρκες προσθέτουν ζάχαρη στις σάλτσες και τη ζύμη της πίτσας τους. «Βρήκαμε μάρκες που είχαν σχεδόν ένα κουταλάκι του γλυκού πρόσθετη ζάχαρη ανά μερίδα ή περισσότερο. Ενώ είναι φυσιολογικό η πίτσα να περιέχει λίγη ζάχαρη - οι ντομάτες περιέχουν φυσικά κάποια ζάχαρη - δεν χρειάζεστε πολλή επιπλέον ζάχαρη στην πίτσα σας. Αναζητήστε μάρκες που δεν περιέχουν περισσότερο από ένα ή δύο γραμμάρια πρόσθετης ζάχαρης ανά μερίδα - ή, ιδανικά, καθόλου πρόσθετη ζάχαρη», επισημαίνει η The Washington Post.

Τα πρόσθετα σάκχαρα μπορεί να αναγράφονται στις ετικέτες τροφίμων με ονομασίες όπως δεξτρόζη, σιρόπι καλαμποκιού, σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, εκχύλισμα βύνης κριθαριού, σακχαρόζη και ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο.

- Επεξεργασμένα κρέατα: Τα επεξεργασμένα κρέατα όπως το πεπερόνι, το λουκάνικο και το μπέικον περιέχουν πολύ νάτριο, κορεσμένα λιπαρά και συντηρητικά. Μελέτες έχουν δείξει ότι αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης πολλαπλών καρκίνων, ιδιαίτερα του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να αποφεύγετε να αγοράζετε κατεψυγμένες πίτσες που έχουν επεξεργασμένο κρέας, σύμφωνα με την Amati. Επεξεργασμένα κρέατα θεωρούνται γενικά αυτά που είναι καπνιστά, ωριμασμένα, αλατισμένα ή στα οποία έχουν προστεθεί συντηρητικά.

- Βιομηχανικά πρόσθετα: Πολλές μάρκες κατεψυγμένης πίτσας χρησιμοποιούν πρόσθετα που έχουν συνδεθεί με προβλήματα υγείας. Αυτά περιλαμβάνουν συστατικά όπως το βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο (BHT) και η βουτυλιωμένη υδροξυανισόλη (BHA) - δύο συνθετικά συντηρητικά που έχουν συνδεθεί με τον καρκίνο σε μελέτες σε ζώα.

Άλλα πρόσθετα που πρέπει να προσέξετε είναι οι γαλακτωματοποιητές όπως το πολυσορβικό, η καραγενάνη και τα μονο- και διγλυκερίδια, καθώς και τα βιομηχανικά συντηρητικά όπως το προπυλοπαραμπένιο και το νιτρώδες νάτριο. Επιλέξτε κατεψυγμένες πίτσες που περιέχουν κυρίως απλά υλικά που αναγνωρίζετε και θα χρησιμοποιούσατε στην κουζίνα του σπιτιού σας.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/05/2025 - 11:39

