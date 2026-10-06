Πολλαπλό μυέλωμα: Νέα γενιά ανοσοθεραπείας – Κλινική αξιολόγηση του τριειδικού αντισώματος ramantamig

Η Θεραπευτική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα συνεχίζει να πρωτοστατεί στην έρευνα για το πολλαπλό μυέλωμα .

Σημαντική εξέλιξη έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια, η θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος, με την εισαγωγή νέων προσεγγίσεων ανοσοθεραπείας που αξιοποιούν το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα για την αναγνώριση και καταστροφή των καρκινικών κυττάρων.

Παρά τη σημαντική αυτή πρόοδο, η υποτροπή της νόσου και η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στις διαθέσιμες θεραπείες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις, καθιστώντας αναγκαία την ανάπτυξη θεραπειών με νέους μηχανισμούς δράσης, με σκοπό τη βελτίωση της επιβίωσης και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Ο Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρει ότι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εξέλιξη αποτελεί η ανάπτυξη των τριειδικών αντισωμάτων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να αναγνωρίζουν ταυτόχρονα περισσότερους από έναν θεραπευτικούς στόχους.

Σε αυτή τη νέα γενιά ανοσοθεραπείας ανήκει το ramantamig (JNJ-79635322), ένα τρι-ειδικό αντίσωμα που βρίσκεται υπό κλινική αξιολόγηση και στοχεύει ταυτόχρονα τα BCMA και GPRC5D, δύο αντιγόνα που εκφράζονται στα κύτταρα του πολλαπλού μυελώματος, καθώς και το CD3 στα Τ-λεμφοκύτταρα. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η προσέγγιση και ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων έναντι των κυττάρων του μυελώματος.

Η ταυτόχρονη αναγνώριση δύο διαφορετικών στόχων στο κύτταρο του μυελώματος αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ramantamig. Η στρατηγική αυτή διερευνάται ως ένας πιθανός τρόπος αντιμετώπισης της ετερογένειας της νόσου και μηχανισμών ανοσολογικής διαφυγής που μπορούν να εμφανιστούν όταν τα καρκινικά κύτταρα μειώνουν ή χάνουν την έκφραση ενός θεραπευτικού στόχου.

Η Θεραπευτική Κλινική του ΕΚΠΑ (Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα») συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης του ramantamig, με τέσσερις μελέτες που καλύπτουν διαφορετικά στάδια της πορείας του πολλαπλού μυελώματος, από τη διάγνωση έως και την υποτροπή (πρώιμη και όψιμη), να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

• TRIlogy-7 – Φάση 3: Αφορά ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα, για τους οποίους δεν προγραμματίζεται μεταμόσχευση ως αρχική θεραπεία, και συγκρίνει τον συνδυασμό ramantamig και daratumumab χορηγούμενα για 48 μήνες με καθιερωμένα θεραπευτικά σχήματα (DVRd ή DRd) σε συνεχή χορήγηση.

• TRIlogy-5 – Φάση 3: Αφορά ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα μετά από 1–3 προηγούμενες γραμμές θεραπείας και συγκρίνει το ramantamig έναντι του teclistamab, ένα δι-ειδικό αντίσωμα που στοχεύει το BCMA στα κύτταρα του μυελώματος και το CD3 στα Τ-λεμφοκύτταρα.

• TRIlogy-4 – Φάση 3: Αφορά βαριά προθεραπευμένους ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα μετά από τουλάχιστον τρεις προηγούμενες γραμμές θεραπείας και συγκρίνει το ramantamig έναντι του teclistamab.

• TRI Pro – Φάση 2: Εστιάζει στη βελτιστοποίηση της ασφαλούς χορήγησης του ramantamig, διερευνώντας κατά πόσο η προφυλακτική χορήγηση tocilizumab μπορεί να προλάβει το σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS), μια γνωστή ανεπιθύμητη ενέργεια των θεραπειών που ενεργοποιούν τα Τ-λεμφοκύτταρα.