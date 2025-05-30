ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Διεθνής ημέρα πατάτας: Γιατί δεν είναι ο «κακός» υδατάνθρακας που πιστεύουμε

Ευ Ζην
Διεθνής ημέρα πατάτας: Γιατί δεν είναι ο «κακός» υδατάνθρακας που πιστεύουμε
Newsroom
Παρασκευή, 30/05/2025 - 18:46

Η 30η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα Πατάτας.

Πόσο υγιεινές είναι οι πατάτες; Ο λόγος που αρκετοί δεν τρώνε πατάτες είναι λόγω των υδατανθράκων που περιέχουν. Αλλά αν ρίξετε μία ματιά στο θρεπτικό προφίλ μιας πατάτας θα διαπιστώσετε ότι υπερτερούν των υδατανθράκων ορισμένα άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, απαραίτητα για τον οργανισμό.

Μία μέτρια ψητή πατάτα με τη φλούδα (περίπου 150 γραμμάρια) περιέχει τα ακόλουθα, σύμφωνα με το USDA:

- Θερμίδες: 118
- Συνολικούς υδατάνθρακες: 27 g
- Φυτικές ίνες: 2 g
- Συνολικά σάκχαρα: 1 g
- Πρωτεΐνη: 3 g
- Συνολικά λιπαρά: 0 g
- Κορεσμένα λιπαρά: 0 g
- Νάτριο: 5 mg
- Κάλιο: 515 mg
- Βιταμίνη C: 18 mg

Οφέλη που προσφέρουν στην υγεία οι πατάτες

- Βοηθούν στις τακτικές κενώσεις του εντέρου

Μια πατάτα χωρίς φλούδα προσφέρει μερικά γραμμάρια φυτικών ινών, αλλά η κατανάλωση της φλούδας προσθέτει ακόμη ένα γραμμάριο φυτικών ινών, σύμφωνα με το USDA.

Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να φτάσετε τη συνιστώμενη ποσότητα φυτικών ινών (25 έως 38 γραμμάρια την ημέρα), η οποία μπορεί να σας βοηθήσει στην καλή λειτουργία του εντέρου σας.

- Μας κρατούν χορτάτους για περισσότερο χρόνο

Ο τρόπος που θα μαγειρέψετε τις πατάτες μπορεί να επηρεάσει το αν θα σας κρατήσουν χορτάτους για αρκετή ώρα ή όχι. Αυτό σχετίζεται με το πώς το άμυλο της πατάτας αλλάζει δομή μετά από το μαγείρεμα, επισημαίνει μια μελέτη του 2020 στο Nutrients.

Συγκεκριμένα, το βράσιμο της πατάτας δημιουργεί αργά εύπεπτα και ανθεκτικά άμυλα, σύμφωνα με έρευνα στο LWT το 2020. Αυτό τελικά καθυστερεί την πέψη και την απορρόφηση υδατανθράκων.

Κατά συνέπεια, όταν τα γεύματά σας περιλαμβάνουν πατάτες, μπορεί να αισθάνεστε χορτάτοι και ικανοποιημένοι για περισσότερο χρόνο, σύμφωνα με έρευνα του 2018 στο Nutrients. Τελικά, μπορεί να έχετε λιγότερες πιθανότητες να φάτε υπερβολικά ή να έχετε την επιθυμία να να αναζητήσετε ένα σνακ λίγο από μετά το γεύμα σας.

- Μπορούν να βελτιώσουν την υγεία του εντέρου

Οι πατάτες περιέχουν ανθεκτικό άμυλο, το οποίο ζυμώνεται από βακτήρια στο παχύ έντερο. Αυτό σημαίνει ότι οι πατάτες θεωρούνται πρεβιοτικά, επομένως τροφοδοτούν τα «καλά» βακτήρια στο έντερό σας, σύμφωνα με έρευνα του 2019 στο American Journal of Potato Research.

Η κατανάλωση πατατών και άλλων πρεβιοτικών μέσω των τροφίμων, όπως το σκόρδο, βοηθά στη διατήρηση ενός υγιούς μικροβιώματος, βελτιώνοντας την πέψη και υποστηρίζοντας την υγεία του ανοσοποιητικού.

- Συμβάλλουν στη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης

Οι πατάτες είναι πλούσιες σε κάλιο, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, ένα μέταλλο που υποστηρίζει τα νεύρα, τους μύες, τα νεφρά και την καρδιά. Το κάλιο παίζει επίσης βασικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 30/05/2025 - 17:33

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Καούρα: Που οφείλεται - 7 tips για να την αντιμετωπίσετε φυσικά
Καούρα: Που οφείλεται - 7 tips για να την αντιμετωπίσετε φυσικά 02 Ιουνίου 2025
Δείκτης προστασίας 30 ή 50; Ποιο αντηλιακό να επιλέξετε και γιατί 31 Μαϊος 2025
Δείκτης προστασίας 30 ή 50; Ποιο αντηλιακό να επιλέξετε και γιατί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα μελέτη: Η δίαιτα που προστατεύει τον εγκέφαλο από τη γήρανση

Νέα μελέτη: Η δίαιτα που προστατεύει τον εγκέφαλο από τη γήρανση

Μελέτες
Μπορώ να τρώω κάθε μέρα πατατάκια; Όλα όσα δεν γνωρίζετε

Μπορώ να τρώω κάθε μέρα πατατάκια; Όλα όσα δεν γνωρίζετε

Ευ Ζην
Τα λάθη που επιβραδύνουν κρυφά τον μεταβολισμό σας

Τα λάθη που επιβραδύνουν κρυφά τον μεταβολισμό σας

Ευ Ζην
Αυτό το σνακ χαμηλών θερμίδων κάνει καλό σε καρδιά και ανοσοποιητικό

Αυτό το σνακ χαμηλών θερμίδων κάνει καλό σε καρδιά και ανοσοποιητικό

Ευ Ζην
Οι τροφές που σας χορταίνουν χωρίς να πάρετε βάρος

Οι τροφές που σας χορταίνουν χωρίς να πάρετε βάρος

Ευ Ζην
Είναι το air fryer μια πραγματικά υγιεινή επιλογή;

Είναι το air fryer μια πραγματικά υγιεινή επιλογή;

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Βελούδινη σούπα με κουνουπίδι χωρίς κρέμα γάλακτος - Η συνταγή
Ευ Ζην
14/12/2025 - 06:33
Η «δύναμη» της βιταμίνης Α - Γιατί είναι σημαντική
Ευ Ζην
14/12/2025 - 06:20
Πόσο καιρό διατηρούνται τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες
Επικαιρότητα
14/12/2025 - 06:11
Χορτοφαγική και vegan διατροφή στα παιδιά - Πόσο ασφαλής είναι
Μελέτες
14/12/2025 - 06:00
Φαρμακευτική κάνναβη: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι - Τι αποκαλύπτει μεγάλη ανάλυση
Φάρμακο
13/12/2025 - 06:33
Το ρόφημα που ανεβάζει την αρτηριακή πίεση πιο γρήγορα από το αλάτι
Ευ Ζην
13/12/2025 - 06:21
Χριστούγεννα: Πώς η κανέλα έγινε η δημοφιλής μυρωδιά των γιορτών
Επικαιρότητα
13/12/2025 - 06:10
Η γρίπη K σαρώνει - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;
Επικαιρότητα
13/12/2025 - 06:00
Dick Van Dyke: Ο θρυλικός Αμερικανός ηθοποιός και κωμικός αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας του
Ευ Ζην
12/12/2025 - 21:32
Μελέτη προειδοποιεί: 3 συμπληρώματα διατροφής που επιβαρύνουν το συκώτι
Μελέτες
12/12/2025 - 19:19
Το λαχανικό που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με διαιτολόγους
Ευ Ζην
12/12/2025 - 18:29
Ιός Nipah: Άρχισε νέα κλινική δοκιμή πειραματικού εμβολίου
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 17:54
Γρίπη Κ: Η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 17:40
Η Lidl Ελλάς στηρίζει ξανά την υγεία και την πρόληψη: Magic Diabetes Bus 2025
Επιχειρείν
12/12/2025 - 17:14
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί «Oreo Cheesecakes» - Προειδοποίηση για κίνδυνο αλλεργίας
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 16:54
Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος χάνει ύψος όσο μεγαλώνει;
Ευ Ζην
12/12/2025 - 15:57
ΕΟΟ: «Προσοχή σε παραπλανητικές διαφημίσεις για οδοντιατρικές πράξεις»
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 15:14
Το μπαχαρικό που διώχνει τις καούρες εξίσου αποτελεσματικά με τα φάρμακα
Ευ Ζην
12/12/2025 - 14:44
Κρήτη: Σοβαρές ελλείψεις σκευασμάτων στα φαρμακεία του Ηρακλείου
Φάρμακο
12/12/2025 - 14:39
ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα του φαρμακευτικού σκευάσματος Phelinun
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 14:10
Φραπές, ελληνικός ή στιγμιαίος καφές – Πώς η κατανάλωσή τους επηρεάζει τη χοληστερίνη
Μελέτες
12/12/2025 - 14:09
Παθολόγοι: Καταγγέλλουν τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα πρόληψης της παχυσαρκίας
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 13:24
Αλκοόλ: Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου η μέτρια κατανάλωσή του
Μελέτες
12/12/2025 - 13:01
Άδωνις Γεωργιάδης: Ανακοίνωσε αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%
Πολιτική Υγείας
12/12/2025 - 12:53
Κλινική μελέτη MajesTEC-3: Νέα ελπίδα για ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό Πολλαπλούν Μυέλωμα
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 12:32
Συνεργασία Pfizer - YaoPharma για την ανάπτυξη φαρμάκου για την απώλεια βάρους
Επιχειρείν
12/12/2025 - 12:19
FDA: Πρώτη έγκριση στις ΗΠΑ συσκευής για την κατάθλιψη για χρήση στο σπίτι
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 11:33
Δεν υπάρχει σύνδεση εμβολίων με τον αυτισμό, επιβεβαιώνει ο ΠΟΥ
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 11:07
Πρόσωπο: Πώς διορθώνονται οι μικρές αλλά σημαντικές ατέλειες
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 10:40
Αυτός είναι ο καλύτερος μήνας για να ξεκινήσετε δίαιτα, σύμφωνα με την επιστήμη
Ευ Ζην
12/12/2025 - 09:22

ΔΗΜΟΦΙΛΗ