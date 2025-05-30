Διεθνής ημέρα πατάτας: Γιατί δεν είναι ο «κακός» υδατάνθρακας που πιστεύουμε

Πόσο υγιεινές είναι οι πατάτες; Ο λόγος που αρκετοί δεν τρώνε πατάτες είναι λόγω των υδατανθράκων που περιέχουν. Αλλά αν ρίξετε μία ματιά στο θρεπτικό προφίλ μιας πατάτας θα διαπιστώσετε ότι υπερτερούν των υδατανθράκων ορισμένα άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, απαραίτητα για τον οργανισμό.

Μία μέτρια ψητή πατάτα με τη φλούδα (περίπου 150 γραμμάρια) περιέχει τα ακόλουθα, σύμφωνα με το USDA:

- Θερμίδες: 118

- Συνολικούς υδατάνθρακες: 27 g

- Φυτικές ίνες: 2 g

- Συνολικά σάκχαρα: 1 g

- Πρωτεΐνη: 3 g

- Συνολικά λιπαρά: 0 g

- Κορεσμένα λιπαρά: 0 g

- Νάτριο: 5 mg

- Κάλιο: 515 mg

- Βιταμίνη C: 18 mg

Οφέλη που προσφέρουν στην υγεία οι πατάτες

- Βοηθούν στις τακτικές κενώσεις του εντέρου

Μια πατάτα χωρίς φλούδα προσφέρει μερικά γραμμάρια φυτικών ινών, αλλά η κατανάλωση της φλούδας προσθέτει ακόμη ένα γραμμάριο φυτικών ινών, σύμφωνα με το USDA.

Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να φτάσετε τη συνιστώμενη ποσότητα φυτικών ινών (25 έως 38 γραμμάρια την ημέρα), η οποία μπορεί να σας βοηθήσει στην καλή λειτουργία του εντέρου σας.

- Μας κρατούν χορτάτους για περισσότερο χρόνο

Ο τρόπος που θα μαγειρέψετε τις πατάτες μπορεί να επηρεάσει το αν θα σας κρατήσουν χορτάτους για αρκετή ώρα ή όχι. Αυτό σχετίζεται με το πώς το άμυλο της πατάτας αλλάζει δομή μετά από το μαγείρεμα, επισημαίνει μια μελέτη του 2020 στο Nutrients.

Συγκεκριμένα, το βράσιμο της πατάτας δημιουργεί αργά εύπεπτα και ανθεκτικά άμυλα, σύμφωνα με έρευνα στο LWT το 2020. Αυτό τελικά καθυστερεί την πέψη και την απορρόφηση υδατανθράκων.

Κατά συνέπεια, όταν τα γεύματά σας περιλαμβάνουν πατάτες, μπορεί να αισθάνεστε χορτάτοι και ικανοποιημένοι για περισσότερο χρόνο, σύμφωνα με έρευνα του 2018 στο Nutrients. Τελικά, μπορεί να έχετε λιγότερες πιθανότητες να φάτε υπερβολικά ή να έχετε την επιθυμία να να αναζητήσετε ένα σνακ λίγο από μετά το γεύμα σας.

- Μπορούν να βελτιώσουν την υγεία του εντέρου

Οι πατάτες περιέχουν ανθεκτικό άμυλο, το οποίο ζυμώνεται από βακτήρια στο παχύ έντερο. Αυτό σημαίνει ότι οι πατάτες θεωρούνται πρεβιοτικά, επομένως τροφοδοτούν τα «καλά» βακτήρια στο έντερό σας, σύμφωνα με έρευνα του 2019 στο American Journal of Potato Research.

Η κατανάλωση πατατών και άλλων πρεβιοτικών μέσω των τροφίμων, όπως το σκόρδο, βοηθά στη διατήρηση ενός υγιούς μικροβιώματος, βελτιώνοντας την πέψη και υποστηρίζοντας την υγεία του ανοσοποιητικού.

- Συμβάλλουν στη διαχείριση της αρτηριακής πίεσης

Οι πατάτες είναι πλούσιες σε κάλιο, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, ένα μέταλλο που υποστηρίζει τα νεύρα, τους μύες, τα νεφρά και την καρδιά. Το κάλιο παίζει επίσης βασικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.