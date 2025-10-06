ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πώς θα ξεχωρίσετε το φρέσκο ψάρι στο ιχθυοπωλείο και πώς στην ταβέρνα

Ευ Ζην
Jakub Kapusnak / Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 06/10/2025 - 18:12

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να διαλέξετε φρέσκο, ποιοτικό ψάρι.

Πλούσιο σε πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, το ψάρι είναι μια από τις πιο υγιεινές τροφές και συνιστάται να καταναλώνεται 2-3 φορές την εβδομάδα.

Ωστόσο, πολλές φορές το ψάρι μπορεί να είναι και επικίνδυνο, καθώς τόσο ορισμένα ιχθυοπωλεία όσο και κάποιες ταβέρνες, μπορεί να πωλούν ψάρι αμφιβόλου ποιότητας και φρεσκάδας.

Δείτε παρακάτω τι θα πρέπει να προσέξετε.

Πώς θα διαλέξετε φρέσκο ψάρι στο ιχθυοπωλείο

  • Μάτια: Το φρέσκο ψάρι έχει καθαρά, γυαλιστερά και ελαφρώς προεξέχοντα μάτια. Το κατεψυγμένο ή μπαγιάτικο έχει μάτια θαμπά, βυθισμένα. Μοναδική εξαίρεση είναι ο μπακαλιάρος, ο οποίος ορισμένες φορές μπορεί να έχει λίγο πιο «θολό» βλέμμα, ακόμα και εάν είναι φρέσκος.
  • Σώμα: Προτιμήστε ψάρια με άκαμπτο και σκληρό σώμα και όχι ευλύγιστο ή μαλακό.
  • Βράγχια: Στα φρέσκα είναι ζωηρά κόκκινα ή ροζ. Αν είναι καφετιά ή ξεθωριασμένα, το ψάρι δεν είναι φρέσκο.
  • Δέρμα και λέπια: Το φρέσκο έχει λαμπερό, σφιχτό δέρμα, με λέπια που κολλάνε καλά. Στο κατεψυγμένο είναι θαμπό, με λέπια που φεύγουν εύκολα.
  • Σάρκα: Πιέστε ελαφρά με το δάχτυλο. Στο φρέσκο ψάρι, η σάρκα είναι ελαστική επανέρχεται αμέσως. Αντίθετα, θα μένει βαθούλωμα για κάποια δευτερόλεπτα.
  • Μυρωδιά: Το φρέσκο ψάρι έχει μια ελαφριά θαλασσινή μυρωδιά. Το κατεψυγμένο ή μπαγιάτικο έχει έντονη ή δυσάρεστη, ξινή μυρωδιά.
  • Κόκκαλα: Στο φρέσκο ψάρι, το κόκκαλο παραμένει λευκό, καθαρό, χωρίς σκουρόχρωμες ή κοκκινωπές αποχρώσεις. Αντίθετα, στο μπαγιάτικο το κόκκαλο γίνεται πιο σκούρο, γκριζωπό ή κιτρινίζει, μερικές φορές με σκούρες γραμμές ή κηλίδες, και δεν έχει την καθαρή λευκότητα του φρέσκου.

Πώς θα καταλάβετε εάν το ψάρι είναι φρέσκο στην ταβέρνα

Καθώς στην ταβέρνα το ψάρι σερβίρεται μαγειρεμένο, είναι πιο δύσκολο να καταλάβετε εάν είναι φρέσκο ή όχι. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές καλές ταβέρνες, ο πελάτης μπορεί να δει το ψάρι φρέσκο, πριν από το μαγείρεμα. Στην περίπτωση αυτή, με βάση τα ίδια κριτήρια που αναφέραμε και για το ιχθυοπωλείο, μπορείτε με αρκετή ασφάλεια να βγάλετε ένα συμπέρασμα.

Εάν, όμως, δεν υπάρχει η δυνατότητα να δείτε το ψάρι προτού μαγειρευτεί, τότε:

  • Προτιμήστε ψητό ψάρι. Αν ο κατάλογος προτείνει κυρίως τηγάνι ή σούπα, υπάρχει πιθανότητα να είναι κατεψυγμένο, γιατί με αυτούς τους τρόπους καλύπτονται οι ατέλειες.
  • Υφή στο πιάτο: Το φρέσκο ψάρι στο ψήσιμο κρατάει τα υγρά του, η σάρκα είναι σφιχτή και αποχωρίζεται σε κομμάτια. Το κατεψυγμένο βγάζει πολύ νερό και η σάρκα διαλύεται πιο εύκολα.
  • Γεύση: Το φρέσκο έχει πιο καθαρή και «γλυκιά» γεύση, χωρίς μεταλλική ή άνοστη επίγευση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ