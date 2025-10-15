Ποιες ώρες να τρώτε μήλα για καλύτερη πέψη και αδυνάτισμα

Τα μήλα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά και συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου. Όμως, έχει σημασία η ώρα που τα τρώτε;

Δείτε τι είπαν οι διαιτολόγοι στο Health.com.

Γιατί να φάτε μήλα το πρωί

Ένα μήλο το πρωί είναι ένας απλός και υγιεινός τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας, προσφέροντας λίγες θερμίδες αλλά αρκετές φυτικές ίνες που βοηθούν να χορτάσετε για περισσότερη ώρα, σύμφωνα με την Jacqueline A. Vernarelli, PhD, επιδημιολόγο διατροφής και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Sacred Heart University.

Τα μήλα έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και περιέχουν χλωρογενικό οξύ, στοιχεία που βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και στην αποφυγή απότομων αυξήσεων μετά τα γεύματα.

«Τα μήλα είναι μια εύκολη, χαμηλή σε θερμίδες επιλογή, γεμάτα φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά που ωφελούν την καρδιά, το έντερο και το ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι επίσης πηγή αντιφλεγμονωδών συστατικών όπως η βιταμίνη C και η κουερσετίνη», εξήγησε η Vernarelli.

Σύμφωνα όμως με τη Lauren Manaker, κλινική διαιτολόγο, ένα μήλο δεν πρόκειται να επηρεάσει αισθητά τον μεταβολισμό σας. Ωστόσο, μπορεί να βοηθήσει στη φυσική ρύθμιση του εντέρου νωρίς μέσα στη μέρα.

Λίγο πριν το γεύμα

Ένα μήλο μία με δύο ώρες πριν το γεύμα μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του βάρους, ενισχύοντας το αίσθημα κορεσμού και συμβάλλοντας στον έλεγχο των θερμίδων.

«Αν φάτε ένα μήλο μαζί με ή πριν από ένα ισορροπημένο γεύμα, μπορεί να μειωθεί η απότομη αύξηση του σακχάρου στο αίμα, αφού οι φυτικές ίνες επιβραδύνουν την απορρόφηση των υδατανθράκων», εξήγησε η Morgan Walker, , επίκουρη καθηγήτρια στο Lebanon Valley College.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η κατανάλωση ενός μήλου στο πλαίσιο ενός γεύματος ή ως σνακ συμβάλλει σε σταθερά επίπεδα ενέργειας. «Όσον αφορά τον μεταβολισμό, το πότε θα φάτε το μήλο δεν τον επηρεάζει. Τα μήλα δεν αυξάνουν ούτε μειώνουν τον ρυθμό του μεταβολισμού», ανέφερε.

Ένα μέτριο μήλο περιέχει περίπου 4-5 γρ. φυτικών ινών, που βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου και μειώνουν τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων, όπως καρδιοπάθεια και διαβήτης τύπου 2. Οι διαλυτές ίνες καθυστερούν την πέψη και χαρίζουν σταθερή ενέργεια, ενώ οι αδιάλυτες υποστηρίζουν την καλή λειτουργία του εντέρου.

Πριν από την άσκηση

Έρευνες δείχνουν ότι τα μήλα μπορούν να προσφέρουν ενεργειακή ώθηση πριν από την προπόνηση, ωστόσο αυτό εξαρτάται από τον οργανισμό σας και το είδος της άσκησης.

Για ορισμένους ανθρώπους είναι καλύτερα να τρώνε το μήλο 2-3 ώρες πριν την προπόνηση, ώστε να προλάβει ο οργανισμός να το χωνέψει και να αποφευχθεί η ενόχληση από τις φυτικές ίνες. Για άλλους, λίγες φέτες μήλου λίγο πριν την άσκηση δίνουν την απαραίτητη ενέργεια, εξήγησε η Ashley Koff, ιδρύτρια του The Better Nutrition Program (BNP).

Εκτός από την ενέργεια που παρέχουν τα φυσικά σάκχαρα, οι φυτικές ίνες βοηθούν να παραμείνει σταθερό το σάκχαρο στο αίμα, ώστε να μη νιώσετε εξάντληση στη μέση της προπόνησης.

«Απλώς αποφύγετε να το φάτε ακριβώς πριν από έντονη άσκηση, αν έχετε ευαισθησία στις φυτικές ίνες», προειδοποίησε η Manaker.

Μαζί με άλλα γεύματα ή ως βραδινό σνακ

Η προσθήκη μήλων σε οποιοδήποτε γεύμα είναι πάντα καλή ιδέα, σύμφωνα με την Anne VanBeber, καθηγήτρια στο Texas Christian University. «Το μήλο προσθέτει μια φυσική γλυκύτητα και ενισχύει το αίσθημα κορεσμού», εξήγησε. «Στο πρωινό, μπορεί να προστεθεί στη βρώμη, στις τηγανίτες ή στα muffins».

Αν σας πιάνει λιγούρα για γλυκό μετά το βραδινό, ένα μήλο είναι ένας θρεπτικός τρόπος να καλύψετε αυτή την ανάγκη, σημείωσε η Walker. Μπορείτε να το συνδυάσετε με λίγο φυστικοβούτυρο ή με κανέλα. Οι φυτικές ίνες βοηθούν να νιώθετε χορτάτοι και αποτρέπουν το τσιμπολόγημα αργά το βράδυ.

Πότε να φάτε μήλα τελικά;

«Πιστεύω ότι η καλύτερη στιγμή για να φάτε ένα μήλο είναι απλώς η στιγμή που θα το φάτε πραγματικά», είπε η Manaker. «Κάποιοι προτιμούν να το τρώνε το πρωί, άλλοι το απόγευμα ως σνακ. Εφόσον αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, η ώρα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία».

«Περισσότερο από το πότε, με ενδιαφέρει με τι συνδυάζεται το μήλο», πρόσθεσε. «Ο συνδυασμός του με φυστικοβούτυρο είναι ιδανικός γιατί προσθέτει υγιεινά λιπαρά και πρωτεΐνη, που βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου. Επίσης, να τρώτε και τη φλούδα, γιατί είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και βοηθά ακόμη περισσότερο στη σταθεροποίηση του σακχάρου».