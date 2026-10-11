Βιταμίνη Κ2, D3 και καρδιά - Νέα μελέτη

Νέα δεδομένα για την λήψη βιταμίνης Κ2 MK-7 και βιταμίνης D3. Συνδέεται με 21% πιο αργή εξέλιξη της ασβεστοποίησης των στεφανιαίων αρτηριών.

Μια νέα τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη διάρκειας δύο ετών έδειξε ότι η καθημερινή συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης Κ2 MK-7 σε συνδυασμό με βιταμίνη D3 συνδέθηκε με 21% μικρότερη εξέλιξη της ασβεστοποίησης των στεφανιαίων αρτηριών (CAC) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Η μελέτη DANCODE (DANish COronary DEcalcification) δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Circulation και περιλάμβανε 398 άνδρες και γυναίκες με σοβαρή στεφανιαία ασβεστοποίηση. Οι συμμετέχοντες, με διάμεση ηλικία τα 71 έτη, προέρχονταν από τρία νοσοκομεία της Δανίας.

Για διάστημα 24 μηνών, οι συμμετέχοντες έλαβαν είτε 720 μικρογραμμάρια βιταμίνης Κ2 MK-7 και 25 μικρογραμμάρια βιταμίνης D3 ημερησίως είτε εικονικό σκεύασμα.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, η μέση αύξηση της ασβεστοποίησης των στεφανιαίων αρτηριών ανήλθε σε 196 μονάδες Agatston (AU) στην ομάδα που έλαβε τις βιταμίνες, έναντι 248 AU στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ήταν 52 AU.

Η επίδραση ήταν παρόμοια ανεξάρτητα από το φύλο των συμμετεχόντων, αλλά και από το αρχικό επίπεδο ασβεστοποίησης των στεφανιαίων αρτηριών.

Παράλληλα, σε μια υποομάδα συμμετεχόντων που υποβλήθηκε σε αξονική στεφανιογραφία, οι ερευνητές παρατήρησαν μικρότερη εξέλιξη της ασβεστοποιημένης αθηρωματικής πλάκας. Δεν διαπιστώθηκε, ωστόσο, αύξηση του όγκου της μη ασβεστοποιημένης πλάκας.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα ενισχύουν την υπόθεση πως η στόχευση των μηχανισμών που εξαρτώνται από τη βιταμίνη Κ ενδέχεται να επηρεάζει την ασβεστοποίηση των στεφανιαίων αρτηριών. Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες μελέτες προκειμένου να διαπιστωθεί αν η συγκεκριμένη επίδραση μπορεί να μεταφραστεί σε μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, όπως το έμφραγμα ή άλλα σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για τα σκευάσματα βιταμίνης Κ2

Στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε το K2VITAL DELTA της Balchem, ένα μικροενκαψυλιωμένο συστατικό βιταμίνης Κ2 MK-7.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το συγκεκριμένο συστατικό χρησιμοποιεί διπλά επικαλυμμένα μικροσφαιρίδια, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να βελτιώνουν τη σταθερότητα της βιταμίνης Κ2 σε σκευάσματα που περιέχουν μέταλλα, όπως ασβέστιο και μαγνήσιο. Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές μορφές συμπληρωμάτων, όπως σκόνες, δισκία, gummies και υγρά με βάση το νερό.

Η Balchem έχει επίσης αναφέρει ότι έχει επενδύσει σε διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας της βιταμίνης Κ2. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η εταιρεία, τα προϊόντα της σειράς K2VITAL περιέχουν συνήθως 99,8% all-trans MK-7, δηλαδή την επιθυμητή ισομερή μορφή της βιταμίνης.

Η εταιρεία αναφέρει ακόμη ότι σε ανεξάρτητο έλεγχο 38 εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων βιταμίνης Κ2, μόλις το 29% πληρούσε τα κριτήρια τόσο ως προς την περιεκτικότητα σε MK-7 όσο και ως προς την ισομερή καθαρότητα. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει τη σημασία της ποιότητας, της σταθερότητας και της σωστής σύνθεσης των σκευασμάτων βιταμίνης Κ2.

Ένα ακόμη βήμα στην έρευνα

Τα αποτελέσματα της DANCODE έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες έρευνες της ίδιας δανικής ερευνητικής ομάδας, μεταξύ των οποίων και η μελέτη AVADEC, ενισχύοντας το επιστημονικό ενδιαφέρον γύρω από τη βιταμίνη Κ2 MK-7, την καρδιαγγειακή υγεία και την υγιή γήρανση.

Παρότι τα νέα ευρήματα είναι ενδιαφέροντα, δεν σημαίνουν ότι η βιταμίνη Κ2 και η D3 αποτελούν αποδεδειγμένη θεραπεία για την ασβεστοποίηση των στεφανιαίων αρτηριών. Χρειάζονται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες μελέτες για να διαπιστωθεί αν η πιο αργή εξέλιξη της ασβεστοποίησης συνοδεύεται τελικά και από λιγότερα καρδιαγγειακά επεισόδια.