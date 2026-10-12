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Γιατί δεν πρέπει ποτέ να βάζετε μεταλλικά αντικείμενα στον φούρνο μικροκυμάτων

Ευ Ζην
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να βάζετε μεταλλικά αντικείμενα στον φούρνο μικροκυμάτων
Erik Mclean / Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 12/10/2026 - 18:13
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Υπάρχει όντως κίνδυνος έκρηξης εάν βάζετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως μαχαιροπίρουνα, στο φούρνο μικροκυμάτων;

Τα μικροκύματα είναι μια μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όπως τα ραδιοκύματα. Παράγονται από μια συσκευή που ονομάζεται μάγνητρο και κινούνται με μεγάλη ταχύτητα μπρος και πίσω στο εσωτερικό του φούρνου, σε μια συγκεκριμένη, προσεκτικά ρυθμισμένη συχνότητα. Τα μικροκύματα ανακλώνται στα μεταλλικά τοιχώματα του φούρνου και διαπερνούν υλικά όπως το χαρτί, το γυαλί και το πλαστικό. Αντίθετα, απορροφώνται από τα τρόφιμα και συγκεκριμένα από το νερό που περιέχουν. Η απορρόφηση αυτή κάνει τα μόρια να κινούνται μπρος και πίσω, παράγοντας θερμότητα. Έτσι, το φαγητό μπορεί να ζεσταθεί από μέσα προς τα έξω, από έξω προς τα μέσα ή ομοιόμορφα, ανάλογα με το πού βρίσκεται το νερό μέσα σε αυτό.

Τι μπορεί να συμβεί εάν βάλετε μεταλλικά αντικείμενα στο φούρνο μικροκυμάτων

Όπως εξήγησε η Caroline A. Ross, καθηγήτρια Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στο MIT., όταν τοποθετείτε ένα μεταλλικό αντικείμενο στον φούρνο μικροκυμάτων, αυτό αντανακλά τα κύματα και τα εμποδίζει να φτάσουν στο φαγητό. Τα μικροκύματα αναπηδούν ανεξέλεγκτα μέσα στον φούρνο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο εσωτερικό του.

Μάλιστα, το μέταλλο αντανακλά τόσο αποτελεσματικά τα μικροκύματα, ώστε ακόμη και το τζάμι στην πόρτα του φούρνου περιέχει ένα πολύ λεπτό μεταλλικό πλέγμα. Χάρη σε αυτό μπορείτε να βλέπετε το φαγητό σας όσο ζεσταίνεται, χωρίς να διαφεύγουν τα μικροκύματα. Το ορατό φως έχει αρκετά μικρό μήκος κύματος ώστε να περνά μέσα από το πλέγμα, σε αντίθεση με τα μικροκύματα, που έχουν μήκος κύματος περίπου 12 εκατοστά.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να ζεσταθεί πάρα πολύ ή ακόμα και να καεί.

Η ίδια ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα μπορεί να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα όταν υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα μέσα στον φούρνο. Η ταλάντωση των μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία ενός ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου στις γωνίες ή στις άκρες ενός μεταλλικού αντικειμένου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ιονίζεται ο αέρας γύρω του και «να ακούγονται χαρακτηριστικά τριξίματα», επισήμανε η Ross.

Μπορεί επίσης να εμφανιστούν σπινθήρες, οι οποίοι «μοιάζουν λίγο με αστραπές», σύμφωνα με την ίδια. Συχνά, αυτοί οι σπινθήρες συνοδεύονται από κρότους και λάμψεις και πέρα από τη βλάβη της συσκευής, μπορούν να προκαλέσουν και φωτιά.

Γενικά, όταν μιλάμε για μεταλλικά αντικείμενα, στο φούρνο μικροκυμάτων απαγορεύεται να τοποθετείτε όχι μόνο μαχαιροπίρουνα και μεταλλικά δοχεία, αλλά ακόμα και αλουμινόχαρτο.

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Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2026 - 18:13
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