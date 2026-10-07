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Τα ζευγάρια που κάνουν μαζί αυτή τη δραστηριότητα έχουν έναν πιο ισχυρό γάμο

Μελέτες
Τα ζευγάρια που κάνουν μαζί αυτή τη δραστηριότητα έχουν έναν πιο ισχυρό γάμο
Sandy Millar / Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 07/10/2026 - 15:20
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Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, τα ζευγάρια που γυμνάζονται μαζί ενισχύουν το γάμο τους.

Είναι γνωστό ότι η άσκηση ωφελεί τόσο τη φυσική κατάσταση όσο και την ψυχική ευεξία. Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Brigham Young (BYU) δείχνει ότι μπορεί να έχει οφέλη και για τον γάμο, ιδιαίτερα όταν οι σύζυγοι γυμνάζονται μαζί.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Family Relations, διαπίστωσε ότι τα ζευγάρια που ασκούνταν μαζί ανέφεραν καλύτερη επικοινωνία, πιο αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων και λιγότερο άγχος μέσα στον γάμο σε σύγκριση με τα ζευγάρια που δεν έκαναν κάποια σωματική δραστηριότητα μαζί.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η κοινή άσκηση βοηθά, σε μικρό αλλά σημαντικό βαθμό, τα ζευγάρια να επιλύουν τις συγκρούσεις τους πιο ήρεμα», εξήγησε ο Jeremy Yorgason, καθηγητής στη Σχολή Οικογενειακής Ζωής του BYU και επικεφαλής της μελέτης. «Οι συμμετέχοντες ανέφεραν καλύτερα αποτελέσματα στην επικοινωνία και την επίλυση των συγκρούσεων όταν γυμνάζονταν μαζί».

Η κοινή άσκηση φαίνεται να ωφελεί περισσότερο τη σχέση

Για να διερευνήσουν τη σχέση ανάμεσα στην άσκηση και τον γάμο, οι ερευνητές ανέλυσαν απαντήσεις από σχεδόν 1.700 νεαρά παντρεμένα ζευγάρια που συμμετείχαν στη μελέτη Couple Relationships and Transition Experiences (CREATE), ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα σε εθνικό επίπεδο.

Οι ερευνητές εξέτασαν τόσο την ατομική άσκηση όσο και τη σωματική δραστηριότητα που έκαναν οι σύζυγοι μαζί. Στη συνέχεια συνέκριναν αυτές τις συνήθειες με 3 δείκτες της ποιότητας της σχέσης: την επικοινωνία, την επίλυση των συγκρούσεων και το άγχος μέσα στον γάμο.

Τόσο η ατομική όσο και η κοινή άσκηση συνδέθηκαν με καλύτερη ποιότητα στον γάμο. Ωστόσο, η σωματική δραστηριότητα που έκαναν οι σύζυγοι μαζί παρουσίαζε σταθερά ισχυρότερη σχέση με θετικά αποτελέσματα στη σχέση σε σύγκριση με την άσκηση που έκαναν χωριστά.

«Περίπου το 60% των ανδρών και των γυναικών του δείγματος δήλωσε ότι γυμναζόταν, αλλά μόνο περίπου το ένα τρίτο γυμναζόταν μαζί με τον ή τη σύζυγό του», επισήμανε ο Yorgason. «Αυτό σημαίνει ότι περίπου οι μισοί από όσους ασκούνται δεν γυμνάζονται μαζί με τον ή τη σύζυγό τους. Η επίδραση μπορεί να μην είναι μεγάλη, αλλά είναι πολύ σταθερή, κάτι που με κάνει να πιστεύω ότι επηρεάζει τις σχέσεις με ουσιαστικό τρόπο».

Γιατί η κοινή άσκηση μπορεί να φέρνει τα ζευγάρια πιο κοντά

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι ο κοινός ελεύθερος χρόνος μπορεί να ωφελήσει τα ζευγάρια. Η συγκεκριμένη μελέτη επικεντρώθηκε ειδικά στη σωματική δραστηριότητα που κάνουν οι σύζυγοι μαζί.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η κοινή άσκηση μπορεί να δημιουργεί με φυσικό τρόπο περισσότερες ευκαιρίες για συζήτηση και θετική αλληλεπίδραση. Τέτοιες επαναλαμβανόμενες στιγμές επαφής μπορεί σταδιακά να ενισχύουν τη σχέση.

«Από τους 3 τομείς που εξετάσαμε, η άσκηση είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στην επικοινωνία», τόνισε η Ashlyn Hiatt Mildenhall, εκ των ερευνητών. «Γι' αυτό είχε ενδιαφέρον το γεγονός ότι το περπάτημα ήταν η συχνότερη μορφή άσκησης που ανέφεραν οι συμμετέχοντες. Δημιουργεί από μόνο του ευκαιρίες για συζήτηση».

Το περπάτημα ήταν η συχνότερη μορφή κοινής άσκησης που ανέφεραν τα ζευγάρια στη μελέτη. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι οι σύζυγοι δεν χρειάζονται απαραίτητα ακριβές συνδρομές σε γυμναστήρια ή εξεζητημένο εξοπλισμό γυμναστικής στο σπίτι για να αποκομίσουν τα πιθανά οφέλη που μπορεί να έχει για τη σχέση τους η κοινή σωματική δραστηριότητα.

Τα ζευγάρια που γυμνάζονταν μαζί ανέφεραν επίσης ότι άκουγαν καλύτερα ο ένας τον άλλον και ένιωθαν περισσότερο ότι ο ή η σύζυγός τους τα άκουγε και τα στήριζε. Σύμφωνα με τον Yorgason, αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπορεί να εξηγούν γιατί η κοινή σωματική δραστηριότητα συνδέθηκε με καλύτερη επικοινωνία και πιο αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων.

Μια απλή συνήθεια, όχι λύση για όλα τα προβλήματα της σχέσης

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η κοινή άσκηση δεν αποτελεί λύση για κάθε πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι. Για τα νεαρά ζευγάρια, ιδιαίτερα για όσα μεγαλώνουν παιδιά, το να βρουν χρόνο για να ασκηθούν μαζί μπορεί να απαιτεί συνειδητό προγραμματισμό.

Παρόλα αυτά, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η κοινή άσκηση μπορεί να είναι μία από τις υγιεινές συνήθειες που προσφέρουν στα ζευγάρια τακτικές ευκαιρίες να περνούν χρόνο μαζί και να επικοινωνούν. Ανάμεσα στις απαιτήσεις των σπουδών, της καθημερινότητας και της ανατροφής των παιδιών, ακόμη και κάτι τόσο απλό όσο ένας περίπατος μαζί μπορεί να προσφέρει πολύτιμο χρόνο για συζήτηση και ουσιαστική επαφή.

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