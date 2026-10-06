Αστικά λύματα: Τι δείχνει νέα μελέτη για την επιβάρυνση από τα φάρμακα

Νέα δεδομένα για το θέμα της ρύπανσης στα αστικά λύματα από τα φάρμακα.

Μέσα από συστηματικές δειγματοληψίες στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Ψυττάλειας και της Λάρισας εξετάστηκε η παρουσία ενός ευρέος φάσματος μικρορύπων και η αξιολόγηση της συμβολής τους στο συνολικό οικοτοξικολογικό φορτίο των επεξεργασμένων λυμάτων.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, υπό τον Καθηγητή Αναλυτικής Χημείας, Νίκο Θωμαΐδη.

«Η μελέτη καταδεικνύει ότι η συμβολή των φαρμακευτικών ουσιών στο υπολογιζόμενο τοξικό φορτίο των επεξεργασμένων λυμάτων είναι περιορισμένη και διαμορφώνεται σε μόλις 7% κατά μέσο όρο στις δύο υπό εξέταση εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Το εύρημα αυτό διαφοροποιείται ουσιωδώς από τις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας, σύμφωνα με τις οποίες στις φαρμακευτικές ουσίες αποδόθηκε περίπου το 66% του συνολικού τοξικού φορτίου των σχετικών μικρορύπων», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν ότι η μικρορύπανση των αστικών λυμάτων αποτελεί ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό ζήτημα. Ενόψει της εφαρμογής της νέας ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα αστικά λύματα (UWWTD), η ΠΕΦ, ο ΣΦΕΕ και ο ΕΦΕΧ επισημαίνουν την ανάγκη η εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (EPR) να στηρίζεται στα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και να αντανακλά την πραγματική συμβολή των διαφορετικών κατηγοριών μικρορύπων.

Η ΠΕΦ, ο ΣΦΕΕ και ο ΕΦΕΧ επαναλαμβάνουν τη σταθερή δέσμευση της φαρμακοβιομηχανίας στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, ως κοινούς και αδιαπραγμάτευτους στόχους.

Σε κάθε περίπτωση, η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας προϋποθέτει τη διαμόρφωση συνεκτικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων πολιτικών, καθώς και ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης, το οποίο θα θέτει σαφείς προτεραιότητες και θα βασίζεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις.

Οδηγία για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

Σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας για την Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων (Urban Wastewater Treatment Directive) η Ελλάδα, δια στόματος του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, εκφράζει ανησυχίες για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η εφαρμογή της από την 1η Ιανουαρίου 2027 στη φαρμακευτική αγορά της Ευρώπης.

Σύμφωνα με την ελληνική θέση, το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Οδηγίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, επηρεάζοντας τη διαθεσιμότητα φαρμάκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι το αυξημένο κόστος συμμόρφωσης ενδέχεται να μετακυλιστεί στην αγορά, οδηγώντας σε σημαντικές ανατιμήσεις φαρμακευτικών προϊόντων.