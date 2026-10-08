Συμπληρώματα βιταμίνης D: Νέα έρευνα προειδοποιεί για ένα σημαντικό μειονέκτημα

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει μία νέα έρευνα, η οποία υποστηρίζει ότι μία δημοφιλής μορφή της βιταμίνης D ενδέχεται να έχει ένα μη αναμενόμενο μειονέκτημα. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η λήψη βιταμίνης D2 μπορεί στην πραγματικότητα να μειώσει τα επίπεδα της βιταμίνης D3 στον οργανισμό — της μορφής που παράγεται φυσικά μέσω της έκθεσης στο ηλιακό φως και είναι πιο αποτελεσματική στην αύξηση των συνολικών επιπέδων βιταμίνης D. Προγενέστερες μελέτες υποδεικνύουν επίσης ότι η βιταμίνη D3 ενδέχεται να παρέχει ισχυρότερη ανοσολογική προστασία έναντι ιών και βακτηρίων.

Αυτή η διάκριση έχει σημασία, αφού η βιταμίνη D2 και η βιταμίνη D3 αντιμετωπίζονται συχνά ως εναλλάξιμες πηγές του ίδιου θρεπτικού συστατικού. Και οι δύο μπορούν να βελτιώσουν τη συνολική κατάσταση της βιταμίνης D στον οργανισμό, ωστόσο τα αυξανόμενα επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η D3 είναι γενικά πιο αποτελεσματική στην αύξηση και τη διατήρηση της κύριας μορφής βιταμίνης D που μετράται στο αίμα.

Οι τρέχουσες οδηγίες των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (NIH) των ΗΠΑ συμβαδίζουν με αυτά τα δεδομένα, επισημαίνοντας ότι η D3 τείνει να αυξάνει περισσότερο τα επίπεδα της βιταμίνης D και να τα διατηρεί αυξημένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με την D2.

Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για την απορρόφηση του ασβεστίου από τον οργανισμό και τη διατήρηση υγιών οστών. Συμβάλλει επίσης στη λειτουργία των μυών, του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος.

Τι περιέχουν τα συμπληρώματα βιταμίνης D

Τα συμπληρώματα βιταμίνης D περιέχουν συνήθως μία από δύο μορφές. Η βιταμίνη D2, γνωστή και ως εργοκαλσιφερόλη, παράγεται συνήθως από μύκητες που εκτίθενται σε υπεριώδη ακτινοβολία. Η βιταμίνη D3, ή χοληκαλσιφερόλη, είναι η ίδια μορφή που παράγεται στο ανθρώπινο δέρμα μετά την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία Β (UVB) του ηλιακού φωτός.

Παραδοσιακά, η βιταμίνη D3 στα συμπληρώματα προερχόταν συχνά από λανολίνη που λαμβανόταν από το μαλλί προβάτων. Ωστόσο, διατίθεται πλέον και βιταμίνη D3 μη ζωικής προέλευσης, η οποία παράγεται από πηγές όπως οι λειχήνες – ένα σημαντικό στοιχείο για τα άτομα που ακολουθούν vegan ή φυτοκεντρική διατροφή.

Μόλις η βιταμίνη D εισέλθει στον οργανισμό, υφίσταται διάφορα στάδια επεξεργασίας. Το ήπαρ τη μετατρέπει σε 25-υδροξυβιταμίνη D, τη μορφή που μετρούν συνήθως οι γιατροί στις εξετάσεις αίματος για να εκτιμήσουν τα επίπεδα βιταμίνης D ενός ατόμου. Η βιταμίνη D2 παράγει 25-υδροξυβιταμίνη D2, ενώ η βιταμίνη D3 παράγει 25-υδροξυβιταμίνη D3.

Αυτή ακριβώς η μορφή που προέρχεται από τη D3 είναι εκείνη που, όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, ενδέχεται να μειωθεί μετά τη λήψη βιταμίνης D2.

Γιατί η βιταμίνη D2 θα μπορούσε να μειώσει τη βιταμίνη D3;

Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη μια οριστική εξήγηση. Μια πιθανότητα αφορά τους μηχανισμούς του οργανισμού για τη ρύθμιση της βιταμίνης D. Όταν αυξάνονται οι συγκεντρώσεις των μεταβολιτών της βιταμίνης D, ο οργανισμός ενδέχεται να επιταχύνει τη διάσπαση και την αποβολή αυτών των ενώσεων, προκειμένου να διατηρήσει τα επίπεδά τους υπό έλεγχο. Συνεπώς, οι ερευνητές έχουν διατυπώσει την υπόθεση ότι η αύξηση της βιταμίνης D2 θα μπορούσε να εντείνει την αποβολή της ήδη υπάρχουσας 25-υδροξυβιταμίνης D3.